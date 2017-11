La ONU dice que el 55% de los ex guerrilleros de las FARC ha abandonado los campamentos de reincorporación

21/11/2017 - 21:50

El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, ha asegurado este martes que el 55 por ciento de los antiguos combatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han abandonado las zonas donde debían permanecer con miras a su paso a la vida civil.

BOGOTÁ, 21 (EUROPA PRESS)

Arnault ha comparecido en un foro organizado por el diario colombiano 'El Espectador' para hacer un balance del proceso de reincorporación de los ex guerrilleros, a pocos días de que se cumpla el primer año de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

"Hasta la fecha, un muy alto porcentaje de los ex miembros de las FARC ya no están en los espacios territoriales de reincorporación. Los ex guerrilleros eran cerca de 8.000 el 20 de mayo, cuando terminó el almacenamiento de las armas; después el 70 por ciento, a 15 de agosto; y hoy hay un 45 por ciento", ha dicho.

Arnault ha explicado que, si bien algunos ex insurgentes han abandonado estos campamentos para buscar una reincorporación individual o para formar parte del nuevo partido político de las FARC, la mayoría lo han hecho por "la pérdida de confianza en las opciones que hay" debido a los "incumplimientos" del acuerdo de paz.

Pese a estos malos datos, el emisario de la ONU ha asegurado que "el éxito de la reincorporación es todavía posible" y, en este sentido, ha recordado que "el 77 por ciento de los miembros de las FARC son campesinos", por lo que "el acceso a la tierra es fundamental" para que lleven una "vida legal".

Así, ha urgido al Gobierno a acelerar las medidas relacionadas con la reforma rural y otras acciones destinadas a la reincorporación de las FARC porque, de ser exitosa, enviaría "un mensaje concreto, tangible, de reconciliación nacional".

PALABRAS "INJUSTAS"

Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno colombiano, Rodrigo Rivera, ha considerado "un poco injustas" las palabras de Arnault "porque da la sensación de que hay una especie de diáspora de ex combatientes" y, según ha subrayado, desde el pasado 15 de agosto tienen total libertad de movimientos.

Rivera ha asegurado que son más los avances que los retrasos en el cumplimiento de los acuerdos de paz y, en concreto, del proceso de reincorporación de las FARC, por lo que ha pedido a la ONU que no se deje llevar por la "dinámica electoral".

El representante gubernamental ha enfatizado que las FARC, ya reconvertidas en partido político, competirán en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año y por eso "solo destacan lo que falta y no reconocen nada de lo que se ha hecho".