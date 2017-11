El Liverpool fue "un poco pasivo" en la segunda parte, dice Klopp

AFP 22/11/2017 - 0:00

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, se mostró decepcionado tras empatar 3-3 con el Sevilla en la Liga de Campeones asegurando que en la segunda parte estuvieron "un poco pasivos".

"La descripción es fácil. Una fantástica primera parte, en la segunda cometimos el error de no seguir jugando al fútbol. Teníamos que controlar el balón y no lo hicimos", explicó el técnico del Liverpool tras el encuentro.

"Nos volvimos un poco pasivos, marcaron el primer gol y obviamente el panorama cambió inmediatamente, dándoles un gran impulso", añadió.

"Tras el segundo gol el partido se abrió, podíamos haber marcado en contraataques, pero no lo hicimos y les abrimos la puerta, de manera que marcaron en el último minuto", dijo Klopp.

"No es la primera vez que esto ocurre en el fútbol y no será la última", aseguró Klopp, para el que el Sevilla "mostró carácter".

"Si esto hubiera ocurrido en Anfield y hubiéramos estado 3-0 arriba, la cosa habría sido diferente, pero ocurrió aquí, les dejamos volver a meterse en el partido y ese fue nuestro principal error", explicó Klopp.

"Si antes del partido me dices que será un empate, hubiera dicho que 'vale', no es el peor resultado que se puede sacar en Sevilla, pero cuando has jugado como en el primer tiempo, tienes que ganar", dijo.

El Liverpool podría haber certificado su pase a octavos de final de la 'Champions' con una victoria, pero ahora tendrá que esperar a la última jornada de la fase de grupos dentro de quince días.

gr/mcd