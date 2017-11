Dimite la senadora australiana Skye Kakoschke Moore ante la polémica de la doble nacionalidad

22/11/2017 - 4:59

La senadora australiana Skye Kakoschke Moore ha dimitido este miércoles después de descubrir que cuenta con la doble nacionalidad dado que su madre es británica, lo que la convierte en la novena política en dejar su escaño debido a la polémica medida.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Cuando tenía doce años vivía en Omán, donde mi padre realizó peticiones ante la Embajada de Reino Unido para determinar si yo podía solicitar la obtención de un pasaporte británico", ha aseverado.

"Nos dijeron que no era susceptible de obtener un pasaporte porque no se me podía otorgar la nacionalidad británica", ha explicado, según ha recogido el diario local 'Herald Sun'. "No teníamos razón para creer que esto era incorrecto", ha añadido.

La dimisión de Kakoschke, que forma parte del equipo de centro-derecha del independiente Nick Xenophon --que anunció su dimisión a principios de octubre debido a su "desencanto" frente a la política australiana--, no afecta a la posición del Gobierno en la Cámara Alta.

La senadora ha solicitado una aclaración ante el Ministerio del Interior de Reino Unido, que ha señalado que la madre de Kakoschke nació en Singapur cuando el territorio era una colonia británica, lo que otorga a la política australiana la nacionalidad británica "por descendencia".

El artículo 44 de la Constitución de Australia establece que "aquel súbdito o ciudadano que pertenezca a una potencia extranjera" debe ser inhabilitado de su cargo.

La crisis abierta por la polémica de la doble nacionalidad en el país podría provocar un mayor número de dimisiones dado que los diputados deben demostrar que únicamente cuentan con la nacionalidad australiana.

La coalición gubernamental de centro-derecha perdió su mayoría en la Cámara Baja después de que el viceprimer ministro del país, Barnaby Joyce, fue expulsado del Congreso siguiendo el veredicto del Tribunal Constitucional.