Trump se enzarza con el padre de uno de los jugadores de baloncesto liberados en China

22/11/2017 - 15:29

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enzarzado con el padre de uno de los jugadores de baloncesto de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que fueron detenidos por robo en China y le ha tachado de "tonto desagradecido" por restar importancia a la mediación del Gobierno en la excarcelación.

WASHINGTON, 22 (EUROPA PRESS)

El padre del jugador LiAngelo Ball, LaVar Ball, restó peso al papel de Trump en la excarcelación de los tres jóvenes, que admitieron haber robado en tres tiendas durante un viaje a China este mes. Fueron excarcelados coincidiendo con una visita oficial del inquilino de la Casa Blanca al gigante asiático.

"No fue la Casa Blanca, no fue el Departamento de Estado, no fueron las supuestas personas en el terreno del padre LaVar quienes lograron evitar para su hijo una larga pena de carcel. FUI YO", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, en la que ha vuelto a atribuirse todo el mérito.

"LaVar, podrías haber pasado los próximos cinco o diez años durante Acción de Gracias con tu hijo en China, pero sin ningún contrato de la NBA para apoyarte. Recuerda, LaVar, el robo no es una cosa menor (...), especialmente en China. ¡Tonto desagradecido!", ha espetado.

El domingo, Trump ya tuiteó que "debería haberlos dejado en la cárcel", después de las primeras críticas del padre de LiAngelo Ball. Los tres jugadores sí comparecieron la semana pasada ante los medios para disculparse por los robos y dar las gracias directamente al presidente.