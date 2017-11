"Call Me by Your Name" domina nominaciones a Spirit Awards de cine independiente

AFP 22/11/2017 - 16:04

El drama romántico "Call Me by Your Name" obtuvo la mayoría de las nominaciones para los Spirit Awards, los premios estadounidenses de cine independiente, que auguran por lo general a algunos de los favoritos de los Óscar.

Ambientada en los años 80 en Italia e interpretada por Timothee Chalamet y Armie Hammer, cuenta la historia de Elio, un chico de 17 años que se embarca en una relación amorosa con Oliver, el asistente de investigación de su padre.

La cinta fue seleccionada en seis categorías, incluyendo mejor película y mejor director para Luca Guadagnino. Chalamet y Hamet fueron nominados respectivamente como mejor actor y mejor actor de reparto.

La película de terror satírica "Get Out", el primer largometraje dirigido por Jordan Peele, autor también del guión, y en la que actúan Daniel Kaluuya y Allison Williams en los papeles principales, recibió cinco nominaciones, entre ellas mejor guión, mejor director y mejor actor.

El thriller de los hermanos Josh y Benny Safdie "Good Time" empató en el segundo lugar al ser seleccionada también en cinco categorías: mejor director, mejor edición y mejor actor a sus tres intérpretes, entre los que se cuenta su estrella Robert Pattinson.

Con 31 años y tras hacerse conocido con la saga "Twilight", Pattinson ha cosechado las mejores críticas de su carrera por este retrato de un ladrón de bancos que se hace acompañar por su hermano discapacitado durante sus crímenes en Nueva York.

"Lady Bird", de Greta Gerwig, y "The Rider", de Chloé Zhao, premiada en el Festival de Cannes, fueron seleccionadas a cuatro premios.

Las nominaciones fueron anunciadas la noche del martes por las actrices Lily Collins y Tessa Thompson y por Josh Welsh, director de la asociación Film Independent, que otorga los Spirit Awards.

Consultada por AFP sobre los avances logrados en un año en materia de diversidad en Hollywood y especialmente en cuanto a la presencia femenina, Tessa Thompson respondió que fue "un año fantástico".

"Avanzamos, aunque creo que debemos tener mujeres en todas las áreas, no solo frente a la cámara", agregó la actriz de 34 años.

Los Spirit Awards se consideran un buen indicador de las películas independientes que pueden aspirar a ganar en los prestigiosos Óscar.

Cinco de los últimos seis ganadores del Spirit a la mejor película se han coronado como mejores filmes en los Óscar, como "Moonlight", "Spotlight" y "Birdman".

"Elegimos películas de bajo presupuesto, pero son obras con temas originales y provocadores y una visión artística única", explicó Josh Welsh a la AFP.

El directivo agregó que la propuesta de 2017 es "increíblemente fuerte", especialmente con "Get Out", "The Rider" y "The Florida Project", la historia de una niña pequeña criada en un motel por una joven madre prostituta e inestable.

Los premios se entregarán en una gala el 3 de marzo, en la víspera de los Óscar.

