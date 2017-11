"La ventaja es muy buena, el Gremio juega por el empate", afirma DT del Gremio

AFP 23/11/2017 - 4:37

El entrenador del Gremio, Renato Gaúcho, reconoció que la sufrida victoria 1-0 que consiguió este miércoles su equipo ante el Lanús, en la ida de la final de la Copa Libertadores 2017, le da un importante margen para la tensa decisión que se disputará el próximo miércoles en Buenos Aires.

"La ventaja es muy buena, el Gremio juega por el empate, es una final. El Lanús va a tener que exponerse, va a tener que salir por el partido, y ahí precisamos ser bastante inteligentes para aprovechar esos espacios", afirmó el técnico brasileño en conferencia de prensa.

Un gol de Cícero en el minuto 82 le dio al 'tricolor' una victoria que se le había puesto muy cuesta arriba frente a los más de 55.000 hinchas que llenaban su estadio de Porto Alegre (sur de Brasil).

Los locales, sin embargo, abandonaron el campo contrariados con el arbitraje del juez chileno Julio Bascuñán, y en especial con su decisión de no pitar penal en la última acción del partido, cuando Jael fue derribado en el área.

Preguntado por la acción, que generó una trifulca entre los jugadores en el campo, Renato Gaúcho no quiso criticar directamente al árbitro, pero si lanzar una pregunta a los organizadores de la competición.

"Si la Conmebol colocó el video, todos los entrenadores estuvieron de acuerdo con eso, la pregunta que hago es: ¿por qué no fue usado el video?", lanzó visiblemente molesto.

"Eso quiero saber, porque fue un penal legítimo y podríamos haber ampliado nuestra ventaja. No entiendo por qué no lo dio directo", añadió tras afirmar que la acción era tan clara que "Stevie Wonder no hubiera necesitado video para dar el penal".

Pese a todo, el Gremio (ganador de las Libertadores de 1983 y 1995) llegará con impulso a la decisión del próximo miércoles en el estadio La Fortaleza, en la periferia sur de Buenos Aires.

Allí le esperará un peligroso Lanús, que demostró en Porto Alegre no tener ningún miedo escénico pese a estar disputando la primera final de su historia en el torneo.

rs/cl