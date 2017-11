Bruselas pide reflexionar en cambiar normativa electoral para atajar interferencias externas en elecciones

23/11/2017 - 16:35

Mogherini insta a los Gobiernos europeos a desarrollar las capacidades de ciberseguridad y subraya la importancia de cooperar con la OTAN

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

El comisario europeo de Seguridad, Julian King, ha defendido este jueves la necesidad de reflexionar si hay que introducir cambios en las normativas electorales nacionales en los estados miembro para responder a las interferencias externas en procesos electorales evitando apuntar directamente a Rusia.

King ha alertado de que atajar las ciberamenazas "no va sólo de defender nuestras redes de ataques" sino también responder a "la manipulación de comportamientos", por ejemplo, al "uso de Internet para radicalizar a jóvenes vulnerables para urgirles, incitarles, inspirarles para atacar a gente en nuestras calles" durante su intervención en la Conferencia Anual de la Agencia Europea de Defensa centrada este año en discutir la seguridad en la era digital.

"Hay más interferencias políticamente motivadas, que sin duda están ocurriendo. Hay ataques contra nuestras instituciones y hay pruebas crecientes de intentos de intervenir e interferir en procesos democráticos: hackeos, filtraciones, notificas falsas", ha avisado, al ser preguntado cómo se puede combatir la presunta interferencia desde Rusia en procesos electorales como en Francia y en el proceso soberanista en Cataluña.

King ha recordado que el fenómeno "no es totalmente nuevo" pero "lo diferente" sí es el uso del ciberespacio como "un acelerador" y "actuar a gran escala" y también es "novedoso", el "uso de técnicas de Internet" como "la minería de datos personales", que se usa "comercialmente" para vender desde vacaciones a ropa, para "dirigir mensajes políticos" a "una audiencia particular, quizá para multiplicar sus preconcepciones de prejuicios".

"Y si esto se hace en el contexto de procesos electorales, tenemos que mirar y comprobar si nuestra ley y normativa electoral están equipadas para responder a esta forma de interferencia moderna a través del ciberespacio", ha avisado, al tiempo que ha subrayado la necesidad de "arrojar luz sobre lo que está ocurriendo, promover el conocimiento público y desafiar a la gente a ser críticos sobre los mensajes que recibe y las fuentes de dichos mensajes".

En declaraciones posteriores a la prensa, King ha admitido que en el Ejecutivo comunitario "no están equipados para hacer atribución", preguntado si disponen de pruebas sobre los posibles intentos de inferencia rusa en las próximas elecciones en Cataluña del 21 de diciembre.

"No hacemos atribución. No somos una agencia de Inteligencia. No estamos equipados para hacer la atribución en la manera en que pregunta. Escuchamos a nuestros estados miembro, escuchamos las preocupaciones que expresan y las medidas que proponemos están diseñadas para construir nuestra resiliencia y disuadir de interferencias o ataques, con independencia de donde vengan", ha puntualizado.

En su discurso, King ha admitido que "rastrear a los autores y llevarles ante la justicia es costoso y muy complicado" y ha subrayado la necesidad de que haya "un mayor intercambio de información" entre países, mejorar las técnicas de identificación, "aumentar las capacidades forenses digitales de Europol" y "retirar barreras para acceder a pruebas electrónicas".

También ha subrayado la importancia de cooperar con el sector privado porque, a su juicio, queda "mucho trabajo por hacer" para reforzar la resiliencia de las infraestructuras civiles. Así, ha recordado, por ejemplo, que "los sistemas de aviación civil europeos sufren mil ataques al mes", el fraude con tarjetas bancarias cuesta 1.000 millones de euros al año "sólo en la eurozona", "hay 4.000 ataques ransomware al diario en toda la UE", mientras que sólo el año pasado 2.000 millones de datos de ciudadanos europeos se vieron comprometidos el año pasado.

RESPUESTAS CIVILES Y MILITARES

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha subrayado por su parte durante su intervención que "las ciberamenazas requieren respuestas tanto civiles como militares".

"Para proteger nuestro ciberespacio necesitaremos mejores tecnologías, mejores capacidades, más entrenamientos y ejercicios, en coordinación constante, dentro de nuestra Unión y con nuestros socios", especialmente la OTAN, ha explicado la jefa de la diplomacia europea, que ha puesto en valor el Centro Europeo de Excelencia para contrarrestar las amenazas híbridas en Helsinki (Finlandia) para afianzar su cooperación en este terreno.

Mogherini también ha defendido que la Unión "finalmente" cuenta con los instrumentos para ello, entre ellos la cooperación estructurada permanente en defensa (PESCO), que se lanzará a finales de año, y el Fondo Europeo de Defensa que apoyará proyectos colectivos de investigación en defensa y el desarrollo de las capacidades que "más" se necesitan.

"Proyectos de ciberseguridad comunes podrían beneficiarse de apoyo del Fondo Europeo de Defensa", ha agregado King, que ha insistido en la necesidad de que el mundo civil y militar cooperen dado que "muchas de las tecnologías" son "de uso dual" como la minería de datos o de acceso biométrico. También ha subrayado que la cooperación entre la UE y la OTAN para responder a ciberamenazas y de naturaleza híbrida "es clave".

El jefe de Estado Mayor de la Defensa estonio, general Riho Terra, ha admitido que "no" es posible determinar la autoría de ciberataques y ha confiado en que la UE apoye la "investigación y desarrollo" necesario de las capacidades "en el ámbito de la defensa" tras recordar que hay adversarios que llevan años invirtiendo en cibercapacidades "ofensivas".

El director general de la Agencia de Información y Comunicación de la OTAN, Kevin Scheid, también ha admitido que "no" es posible identificar a los autores claramente. "Pero algunos actores dejan huellas y hay indicaciones claras de que hay actores estatales detrás", ha asegurado no obstante.