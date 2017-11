Ruanda se ofrece a acoger a 30.000 de los inmigrantes africanos varados en Libia

23/11/2017 - 18:05

Ruanda podría acoger a hasta 30.000 inmigrantes africanos que se encuentran actualmente atrapados en Libia, algunos de los cuales están siendo vendidos incluso como esclavos, según ha indicado su ministra de Exteriores, Louise Mushikiwabo, cuyo Gobierno ya está abordando la cuestión con la Comisión de la Unión Africana.

En una entrevista concedida al diario 'New Times', la ministra ha destacado que aunque Ruanda no tiene muchos recursos está dispuesta a ofrecer apoyo logístico a aquellos que quieran volver a sus países de origen o dar refugio a aquellos que no deseen regresar. "No estamos preparados para asumir a los 400.000 inmigrantes pero estamos dispuestos a hacer nuestra parte", ha aseverado.

La ministra ha reconocido que la medida supondrá unos costes, pero ha confiado en que los ruandeses "darán la bienvenida a estas personas". "Como ruandeses somos sensibles a las personas indefensas y que no tienen modo de protegerse a sí mismas. Es algo profundamente arraigado en nosotros", ha sostenido la también portavoz del Gobierno.

Por el momento, se está discutiendo cómo llevar a cabo esta propuesta y el coste que podría acarrear, para el cual el Ejecutivo podría tener que recurrir a su presupuesto de contingencia o a otros recursos para poder "recibir a estas personas, darles comida y alojamiento y darles una vida normal". "Todos sabemos que hay dinero por ahí que podemos movilizar para algo como esto (...) es una cuestión de planificación", ha insistido.

Según ha precisado, en sus discusiones con la Comisión de la Unión Africana el Gobierno ruandés ha acordado acoger a 30.000 inmigrantes, cifra que podría revisarse a medida que evolucionen las conversaciones. La ministra ha aclarado que en el proceso participarán varias agencias estatales que se encargarán del traslado y acomodo de los inmigrantes.

"Cualquier ciudadano que quiera participar en esto es bienvenido", ha asegurado, precisando que algunos empresarios africanos que quieren hacer algo respecto a la situación de los inmigrantes en Libia también se han puesto en contacto. "Estoy segura que con la combinación de todos estos esfuerzos, seremos capaces de ayudar a un pequeño número de los 400.000 inmigrantes", ha resaltado.

Por otra parte, la ministra también ha indicado que Ruanda está discutiendo con Israel la acogida de solicitantes de asilo procedentes de África llegados a este país, siempre y cuando estos estén de acuerdo con su traslado al país africano. En este caso, la cifra podría ascender a unos 10.000 inmigrantes, por los que Israel daría una cantidad para su alojamiento y bienestar.