Odebrecht dice que apoyó a exalcaldesa de Lima con USD 3 millones

AFP 23/11/2017 - 21:09

La constructora brasileña Odebrecht entregó 3 millones de dólares a quien era alcaldesa de Lima en 2013 para una campaña contra su revocatoria del cargo, según el testimonio de un representante de la compañía difundido el jueves por la prensa peruana.

La socialista Susana Villarán, quien ha negado todos los cargos, estuvo a punto de ser revocada por opositores en 2013. De acuerdo con el testimonio que rindió ante fiscales de su país, el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dijo que su compañía la apoyó a pedido de ella. Aunque primero lo hizo el entonces gerente del municipio, José Miguel Castro.

"Tomamos la decisión de apoyarla en ese proceso. Nosotros teníamos ya un contrato asignado con la municipalidad de Lima de una concesión urbana de 177 kilómetros que eran justamente la entrada y salida de Lima y teníamos una preocupación que con la salida (de Villarán) se genere alguna dificultad con nuestro contrato", dijo Barata a fiscales brasileños, según difundió el portal IDL Reporteros.

El testimonio de Barata fue tomado a fines del año pasado, pero recién se divulgó en Perú. Admitió que también lo llamó Villarán.

"Acto seguido recibimos la llamada de la misma alcaldesa pidiendo esa contribución. Ella afirmó la necesidad y la importancia de la continuidad", contó Barata, quien hoy vive en Brasil. Finalmente consideraron que era una persona con proyección política, incluso para la presidencia de la República.

Odebrecht ha admitido que pagó sobornos en Perú a políticos y autoridades a cambio de contratos. Sin embargo, Barata aseguró que el aporte a Villarán no estuvo condicionado a obras, porque ya habían ganado una concesión de vías en Lima.

"No he recibido ningún dinero de Odebrecht para la campaña y menos voy a haber torcido las normas y transparencia de mi actuar a estas concesiones. Yo jamás he conversado con Barata en una relación interpersonal. Que diga cómo le ha entregado, a quién o cuándo, yo soy la primera que quiere se sepan bien estas cosas", dijo Villarán a IDL.

En redes sociales Villarán reconoció que para la campaña contra la revocatoria contrató por 436.000 dólares a la firma FX del brasileño Valdemir Garreta y en donde participaba el publicista Luis Favre.

Barata destacó la coincidencia de que ambos publicistas fueron también asesores de la campaña de 2011 del expresidente Ollanta Humala, hoy en prisión preventiva por presuntamente recibir también 3 millones de dólares de Odebrecht para tal fin.

El miércoles, el diario El Comercio publicó el testimonio de Garreta ante fiscales, a quienes aseguró que de los 3 millones de dólares, 2 millones pertenecían a Odebrecht y 1 millón a la también brasileña OAS, otra de las compañías envueltas en el escándalo de pago de sobornos conocido como "Lava Jato".

