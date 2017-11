Los países de la UE siguen divididos sobre dar una perspectiva clara de adhesión a socios del Este

24/11/2017 - 12:35

Los gobiernos europeos han exhibido este viernes diferencias sobre la posibilidad de dar una perspectiva clara de adhesión a la Unión Europea para algunos socios del Este que como Ucrania aspiran a entrar en el bloque.

BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)

"Esto no es una cumbre de la Ampliación, ni de la adhesión", ha zanjado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre del a Asociación Oriental, que reúne a los Veintiocho y seis socios del Este -Ucrania, Georgia, Moldavia, Bielorrusia, Azerbaiyán y Armenia--.

Juncker ha asegurado que el bloque está "desarrollando" sus relaciones con los vecinos del Este pero ha dejado claro que "la cuestión hoy no es la ampliación, no es la adhesión de Ucrania", el socio del Este que, inmerso en una guerra abierta con Rusia, más presiona para que el bloque le reconozca una perspectiva de adhesión clara.

La UE ofreció a los seis países la posibilidad de firmar acuerdos de asociación y de libre comercio para acercarles a Europa a través de su integración progresiva en el mercado europeo a cambio de reformas democráticas y económicas pese a las críticas de Rusia, aunque de momento sólo Ucrania, Georgia y Moldavia han firmado este tipo de acuerdos.

No obstante, países como Francia y Alemania, han dejado claro que los acuerdos con la UE no implican una perspectiva de adhesión al bloque.

"No hay consenso en la UE por ahora para dar a los países del este una perspectiva de adhesión", ha explicado una fuente de alto nivel diplomática europea, que ha insistido en que la UE mantiene por ahora su posición de "reconocer las aspiraciones europeas y saludar su elección europea" tal y como se formuló en la anterior cumbre de Riga en 2015 y se incorporó en los acuerdos de asociación y libre comercio firmados con Ucrania, Georgia y Moldavia. "No se dice más, no se dice menos", ha insistido.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha asegurado que las relaciones entre la UE y sus vecinos del Este "son muy importantes". "Estoy contenta de que tengamos acuerdos de asociaciones funcionando con Georgia, Ucrania y Moldavia", ha subrayado, al tiempo que ha puesto en valor el acuerdo "no tan intenso" pero "también importante" que se firmará con Armenia y en negociación todavía con Azerbaiyán.

"En todos estos países, está claro que las relaciones con Rusia también tienen un papel central", ha avisado la dirigente alemana, que aprovechará la cumbre para abordar con el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, el conflicto "muy difícil" con Rusia.

También el primer ministro sueco, Stefan Löfven, ha defendido que los acuerdos de asociación y de libre comercio son "un paso sustancial".

"Francia esta extremadamente implicada en esta Asociación", ha asegurado el primer ministro galo, Édouard Philippe, que ha insistido en "continuar" el apoyo para "permitir el desarrollo económico, combatir la corrupción, para mejorar la gobernanza" en los socios del Este. "La construcción europea, la Unión Europea es un entendimiento de 28 países, de 28 pueblos", ha defendido, si bien ha admitido que "también es un espacio de referencia para sus vecinos".

"Queremos tener relaciones cercanas con ellos (...) pero también ser claros sobre el tipo de relaciones que podemos tener en el futuro", ha avisado el ministro de Exteriores holandés, Halbe Zijlstra, cuyo Gobierno también reclamó garantías especiales a sus socios para ratificar el acuerdo con Ucrania para dejar claro que no implicaba una perspectiva de adhesión.

El viceministro de Exteriores italiano, Mario Giro, uno de los países de la UE que mantiene mejores relaciones con Rusia, también pedido cautela incluso sobre la posibilidad de dar a los socios del Este una perspectiva de poder entrar en la Unión Aduanera. "Debemos ser muy cautos e ir paso a paso", ha defendido.

En cambio, Lituania y Luxemburgo han defendido una perspectiva europea para los socios del Este, aunque han dejado claro que no es algo que ocurrirá a corto plazo.

"Los países en el continente europeo necesitan tener una perspectiva, saber que podrán ser miembros algún día, pero creo que no es el momento adecuado ahora", ha explicado el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, que ha recalcado que "claramente" no habrá "nuevos miembros mañana". "Al día siguiente quizá, pero no mañana", ha dicho.

La presidenta lituana, Dalia Grybauskaite, ha defendido la perspectiva de adhesión "en cuanto estén listos", aunque "está muy lejos" todavía.

"Somos más fuertes y mejores, juntos", ha asegurado el primer ministro estonio, Juri Ratas, país que ejerce la presidencia de turno de la UE y que también defiende la perspectiva de adhesión a los vecinos del Este.

El ministro de Exteriores bielorruso, Vladimir Makei, ha lamentado que la UE y Rusia "son rivales lamentablemente" y ha pedido "superar" esta situación y "no crear nuevas líneas divisorias" en el continente.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, declinó venir a la cumbre pese a haber sido invitado por primera vez tras el levantamiento de las sanciones contra él por violaciones de Derechos Humano en el país, que todavía mantiene la pena de muerte.

"Estoy contenta de que las sanciones se hayan levantado en Bielorrusia, pero seguiremos empujando para que haya un avance democrático", ha dicho Merkel.