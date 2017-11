El Fianna Fáil presenta su moción contra la viceprimera ministra y exige su dimisión para salvar el Gobierno

24/11/2017 - 12:47

El principal partido de oposición al Gobierno irlandés, el Fianna Fáil, ha presentado este viernes finalmente la moción de censura por negligencia contra la viceprimera ministra del país, Frances Fitzgerald, lo que prácticamente aboca al país a unas nuevas elecciones generales, al colapsar el débil acuerdo por el que el partido Fine Gael gobierna en minoría y bajo consentimiento.

Sin embargo, el líder del Fianna Fáil, Micheál Martin, ha confirmado que la moción de censura contra Fitzgerald "podría dar marcha atrás" si la Tánaiste, como se designa a su cargo, dimite como penitencia por estar al tanto de una supuesta campaña de desprestigio contra el sargento Maurice McCabe, uno de los agentes de la Policía Nacional de Irlanda (la Garda), que desveló un escándalo de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el primer ministro del país y líder del Fine Gael, Leo Varadkar, ha defendido en todo momento a su número dos, "objeto de una acusación exagerada por parte de la oposición", según un comunicado del partido.

"Lo que hemos visto no es más que un ardid político, pura y llanamente. No vamos a dejar que abusen de nosotros", ha declarado el presidente del bloque parlamentario del Fine Gael, Martin Heydon, en declaraciones al 'The Irish Times'.

La crisis en el Gobierno de Irlanda ha estallado justo cuando la Unión Europea se dispone a celebrar una nueva cumbre en la que valorará la propuesta británica sobre el estatus de la frontera en Irlanda del Norte una vez consumado el Brexit.

El Gobierno irlandés tiene derecho a veto en el marco de las negociaciones sobre la salida de Reino Unido del bloque comunitario y puede determinar si las demandas de las autoridades europeas sobre el futuro de la frontera irlandesa se cumplen en mayor o menor medida.

De ahí el que el ministro de Exteriores, Simon Coveney, haya advertido desde Bruselas este viernes de que "Irlanda no necesita unas elecciones ahora mismo". "El principal partido opositor (...) está planteando una elección en un momento en el que hay cuestiones realmente serias que tiene que gestionar el Gobierno en el interés nacional", ha subrayado.

Los partidos llegaron al acuerdo de "confianza" hace tres años para permitir al primer ministro Varadkar formar un gobierno en minoría. Una ruptura de dicho acuerdo podría llevar a unas elecciones en diciembre -- se ha llegado a especular la fecha del 15 de diciembre, coincidiendo con la cumbre del Consejo Europeo -- o, ya con más tranquilidad, en enero.