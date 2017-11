Hilton, un 'cuarentón' brasileño al frente de la mejor defensa de Francia

AFP 24/11/2017 - 14:44

A sus 40 años, en el crepúsculo de su carrera, el brasileño Vitorino Hilton dirige en el Montpellier la mejor defensa del campeonato francés, con solo 8 goles encajados en 13 jornadas, conteniendo los ataques del París Saint-Germain y el Mónaco entre otros.

El notable regreso de Hilton, ausente en agosto, coincidió con el nuevo sistema de juego y la mejora en el estado de ánimo que insufló el nuevo entrenador Michel Der Zakarian, antiguo central del Nantes y del Montpellier.

El tirón del capitán y del entrenador fue clave en la metamorfosis de un equipo que recibió 66 goles la temporada pasada, en la que rozó el descenso a Ligue 2.

En el corazón de una defensa renovada por 'Der Zak', el defensa brasileño, que suma más de 400 partidos en Ligue 1, desafía al tiempo.

"A veces me digo que estoy un poco loco, pero yo no siento que tenga 40 años. Es solamente un año más, no cambia nada para mí. Cuando tenía 22 años, tenía como objetivo jugar hasta los 40 años. Hoy alcanzo esa barrera, veo que todavía siento placer y que me siento bien", señala Hilton.

Enamorado del fútbol que descubrió en Brasilia, este central es un ejemplo de higiene de vida. "Más allá del modelo que constituye para todos, por su profesionalismo, es muy positivo por su manera de vivir y tomar todo con mucho optimismo", dice el centrocampista Paul Lasne.

Tras cerrar un verano con cuatro puntos en cinco partidos, todavía en duelo por el fallecimiento del carismástico presidente Louis Nicollin, Hilton regresó, tras haberse lesionado en un muslo en una concentración, para aportar su entusiasmo y restaurar el orden en un equipo que sufrió muchos cambios en la pretemporada.

- Director del baile -

Después de recuperarse, el antiguo jugador de Bastia, Lens y Marsella, reconquistó su plaza de titular, siendo pieza clave en la evolución del Montpellier en la tabla, del 17º puesto al octavo actual.

Desde el punto logrado en La Mosson ante el PSG (0-0), un empate fundador, Der Zakarian ha optado por una defensa de cinco. Aquel día, anticipando la posible tormenta, el técnico sacrificó un atacante para lograr una zaga más sólida.

En el corazón de la misma, Hilton dirige el baile y asegura la salida de balón. "Esta organización del juego conviene a Vito, también al perfil del equipo", señala Der Zakarin.

"Le permite hacer menos esfuerzos y limitar sus carreras, a pesar de que tiene una gran salud", añade.

Capitán desde hace cinco temporadas y líder respetado en el vestuario, Hilton es uno de los pocos jugadores que quedan del espectacular título francés logrado en 2012 ante el todopoderoso PSG.

"Hoy todo el mundo hace esfuerzos por el equipo", resume el brasileño respaldando a su entrenador

'Der Zak' ha hecho de la defensa su prioridad, llegando a la caricatura. "Hemos logrado buenos resultados fuera, debemos hacer saltar el candado en casa, logrando una victoria", señala el técnico antes de recibir el sábado al Lille.

jmc/mdm/pm