El SPD, dispuesto a hablar con otros partidos para resolver la crisis en Alemania

24/11/2017 - 16:25

El Partido Social Demócrata (SPD) está dispuesto a mantener conversaciones con otros partidos para resolver la crisis creada por la incapacidad de la canciller Angela Merkel de formar coalición de gobierno, ha anunciado este viernes un alto cargo de la formación.

BERLÍN, 24 (Reuters/EP)

La decisión del SPD, que tras obtener su peor resultado de la postguerra en las elecciones de septiembre optó por pasar a la oposición, alejaría la perspectiva de nuevas elecciones en Alemania.

"El SPD no dirá no a las discusiones", ha declarado su secretario general, Hubertus Heil, a la prensa este viernes tras horas de discusión entre los dirigentes socialdemócratas. No obstante, Heil no ha aclarado con qué partidos el SPD negociaría o si buscan estar en la coalición de gobierno o simplemente ofrecer apoyo parlamentario a un gobierno en minoría encabezado por Merkel.

La presión sobre el SPD y sobre su líder, Martin Schulz, para una reedición de la 'gran coalición' actual ha ido en aumento en los últimos días, incluso dentro de las filas del partido.

Schulz se reunió el jueves con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien está manteniendo contactos con los principales líderes políticos para tratar de lograr una solución que evite volver a las urnas, después de que los liberales decidieran el domingo levantarse de la mesa de negociación para formar coalición con los conservadores de Merkel y Los Verdes.