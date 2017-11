Fellaini y New Balance, una batalla por el calzado

AFP 24/11/2017 - 20:22

"Calzado defectuoso" que dificultaba pisar fuerte con el Mánchester United: el mediocampista belga Marouane Fellaini reclama dos millones de libras (2,24 millones de euros) a New Balance por haberle suministrado botas que no fueron de su agrado la pasada temporada.

"Los calzados suministrados por New Balance eran de mala calidad y provocaron daños importantes en los pies del señor Fellaini", asegura Ruth Den Besten, abogada de la empresa Rosalina Investments, que representa al futbolista.

"Para que las zapatillas valieran a Fellaini, tenían que pasarse por vapor y ser estiradas por un responsable del material del Mánchester United", añade, tras conocerse este viernes detalles de la denuncia.

¿Puede que ello tuviera algo que ver con que Fellaini tardara en brillar en Mánchester? El jugador belga, como sus pies, tuvo unos principios algo dolorosos en el United.

En pleno desamor con la grada de Old Trafford antes de la llegada de José Mourinho en 2016, al mismo tiempo que sus nuevas botas, al belga le costó también convencer al técnico luso.

Pero poco a poco lo logró y el exentrenador del Real Madrid acabó teniéndole como uno de sus comodines favoritos, apoyándole pese a las lesiones o algún mal partido.

La reacción de Fellaini después de su gol victorioso ante el Hull hace unos meses en semifinales de la Copa de la Liga fue la prueba: el belga saltó a abrazarse con su entrenador, reconociendo su gran ayuda para superar los malos momentos.

- "No puedo andar" -

A esas alturas de la pasada temporada, Fellaini tenía ya un nuevo calzado, según la documentación judicial de la denuncia, revelada este viernes. Un dosier que incluye la copia de una charla de WhatsApp con New Balance a mediados de 2016 y que permite conocer más detalles sobre las víctimas: los dedos de sus pies.

"Hola amigo. He jugado esta tarde durante 90 minutos y no puedo andar más. No puedo dormir. Me hace mucho daño", escribió Fellaini a su contacto dentro de la marca deportiva, el 30 de septiembre de 2016.

Tras un intercambio de mensajes y de zapatillas, el grupo estadounidense decidió tomar medidas radicales: "Vamos a copiar las botas Nike para ti. Las nuevas llegan pronto".

En enero de 2017, preguntado por un dirigente de New Balance sobre cómo se sentía con el nuevo calzado, Fellaini fue claro: "Las zapatillas son perfectas".

Coincidió justo con cuando el belga empezó a ganar minutos de juego y a ganarse la confianza plena de Mourinho.

El entrenador portugués compartió incluso este viernes su preocupación ante la posibilidad de que Fellaini abandone el equipo al final de su contrato, en el mes de junio.

"Respeto al jugador porque está en su derecho (...) de decidir su futuro", indicó Mourinho. "Respeto a los dirigentes porque (...) las negociaciones están bajo control. Así que estoy a la espera, deseando que haya un acuerdo", señaló.

A Mourinho le gusta sobre todo el juego de cabeza de Fellaini. Pero ahora, ya sin problemas con el calzado, también puede confiar en su talento con los pies.

