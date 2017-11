El senador demócrata Al Franken pide perdón por "hacer sentir mal a algunas mujeres" y dice sentirse "fatal"

25/11/2017 - 6:17

El senador demócrata por el estado de Minnesota Al Franken ha pedido perdón este viernes por "hacer sentir mal a algunas mujeres" y ha asegurado que se "siente fatal" por ello tras ser acusado de abusos sexuales en el marco de una polémica que afecta ya a varios políticos estadounidenses.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Me siento fatal por haber hecho sentir mal a algunas mujeres y por eso me disculpo. Me gustaría asegurarme de que no vuelve a suceder nunca", ha aclarado.

"He conocido a miles de personas y me he hecho muchísimas fotos, a menudo en situaciones caóticas", ha aseverado el senador en un comunicado. "Soy una persona cariñosa, abrazo a la gente", ha añadido.

Asimismo, Franken ha aseverado que "recientemente ha escuchado que en uno de esos encuentros habría cruzado la raya con algunas mujeres". "Sé que cualquier número son demasiadas", ha aclarado al respecto.

Las palabras del senador llegan tan sólo unos días después de que una mujer señalara que éste le tocó el trasero cuando ambos posaban para sacarse una foto en 2010 en Minnesota, según ha informado la cadena de televisión CNN.

"Algunas mujeres han sentido que mis saludos o abrazos son inapropiados y respeto sus sentimientos sobre el asunto", ha aclarado. "He pensado mucho sobre ello durante los últimos días y sobre cómo ha podido suceder esto, y reconozco que debería ser mucho más sensible ante este tipo de situaciones", ha explicado.

Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el demócrata y criticó su comportamiento. El senador, por su parte, ha indicado que está de acuerdo con que se abra una investigación sobre su conducta, tal y como han solicitado otros miembros del Partido Demócrata.