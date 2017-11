Michael Carrick revela que se sometió a una operación de corazón

AFP 25/11/2017 - 18:42

El capitán del Mánchester United, Michael Carrick, reveló que fue operado del corazón para corregir una arritmia cardíaca, detectada tras su único partido disputado esta temporada.

El centrocampista de 36 años explicó en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que había sentido algo anormal durante la victoria de su equipo (4-1) contra el Burton en septiembre, en la Copa de la Liga.

Se sometió entonces a exámenes médicos para saber más y finalmente se sometió a una intervención destinada a corregir las arritmias. Precisó que ahora está "en forma" y decidido a regresar lo antes posible a la competición.

"Me gustaría simplemente clarificar mi situación, porque muchas personas me han preguntado si estoy bien y por qué no he estado operativo estos últimos meses", escribió en su mensaje.

"Después de haberme sentido extraño durante la segunda parte del partido ante el Burton en septiembre me hice una serie de pruebas. Se vio que se debía a una arritmia cardíaca, que fue estudiada de cerca y me sometí a una operación llamada ablación cardíaca", relató.

"He tenido que seguir un sólido programa de preparación, con un seguimiento de cerca, pero ahora me siento en forma", indicó. "Me gustaría tranquilizar a todo el mundo, estoy con buena salud y de vuelta al entrenamiento del equipo", sentenció.

Una ablación cardíaca consiste en utilizar calor o frío para desactivar la parte del corazón que provoca un ritmo anormal.

Carrick fue un elemento importante en el centro del campo del Mánchester United desde su llegada en 2006 desde el Tottenham. Jugó más de 400 partidos con los 'Red Devils' y en su palmarés cuenta con cinco títulos de campeón de Inglaterra, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes y una Europa League.

Se hizo con la capitanía en el equipo de Old Trafford al principio de la actual temporada, tras la marcha de Wayne Rooney.

El club indicó que le desea una pronto recuperación y aseguró estar "deseando verle pronto sobre el césped".

