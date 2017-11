El demócrata Al Franken se declara "avergonzado" por su comportamiento pero rechaza dimitir

27/11/2017 - 6:13

El senador demócrata por el estado de Minnesota Al Franken ha rechazado este domingo la posibilidad de dimitir, si bien ha dicho sentirse "avergonzado" por su comportamiento hacia las mujeres que le han acusado de tocamientos inapropiados.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"He decepcionado a mucha gente y espero compensarles y gradualmente recuperar su confianza", ha señalado, recalcando que "volverá el lunes al trabajo", según ha informado el diario local 'Star Tribune'.

En declaraciones al citado diario, ha afirmado que espera que sus experiencias y la investigación que ha reclamado sobre su comportamiento supongan "una contribución positiva a la conversación, para poder ser un mejor funcionario y un mejor hombre".

Franken ha dicho que su comportamiento hacia Leeann Tweeden, quien le acusó de tocarle el trasero cuando ambos posaban para sacarse una foto en 2010 en Minnesota, fue "inexcusable", si bien ha dicho que no lo recuerda.

"No recuerdo esas fotografías", ha dicho, recalcando que se ha hecho "decenas de miles de fotografías" durante los últimos años. "No es algo que haría de forma intencionada", ha resaltado.

Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el demócrata y criticó su comportamiento.

Tras ello, Franken pidió perdón por "hacer sentir mal a algunas mujeres" y aseguró que se "siente fatal" por ello. "Me siento fatal por haber hecho sentir mal a algunas mujeres y por eso me disculpo. Me gustaría asegurarme de que no vuelve a suceder nunca", apuntó.

"He conocido a miles de personas y me he hecho muchísimas fotos, a menudo en situaciones caóticas", aseveró el senador en un comunicado. "Soy una persona cariñosa, abrazo a la gente", añadió.

Asimismo, Franken reconoció que "recientemente ha escuchado que en uno de esos encuentros habría cruzado la raya con algunas mujeres". "Sé que cualquier número son demasiadas", aclaró.

"Algunas mujeres han sentido que mis saludos o abrazos son inapropiados y respeto sus sentimientos sobre el asunto", dijo. "He pensado mucho sobre ello durante los últimos días y sobre cómo ha podido suceder esto, y reconozco que debería ser mucho más sensible ante este tipo de situaciones", remachó.