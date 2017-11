Trump asegura que Melania "realmente adora lo que está haciendo" como primera dama de EEUU

28/11/2017 - 21:39

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que su mujer, Melania, "realmente adora lo que está haciendo", en una aparente respuesta a las informaciones que sugieren que la primera dama no está satisfecha con su rol público.

WASHINGTON, 28 (EUROPA PRESS)

"Melania, nuestra genial y muy trabajadora primera dama, que realmente adora lo que está haciendo, siempre pensó que 'si se presentaba, ganaba'. Le diría a todo el mundo que "sin duda, él ganará. También creí que iba a ganar (si no, no me hubiera presentado) y el país lo está haciendo genial", ha escrito en Twitter.

La edición estadounidense de 'Vanity Fair' publicó el fin de semana un reportaje en el que fuentes cercanas a la familia Trump sostienen que ella nunca quiso que se convirtiera en candidato presidencial y que, una vez conseguida la nominación republicana, no creyó que ganaría.

La portavoz de la primera dama denunció el lunes en Fox News que la información estaba plagada de "afirmaciones falsas".

Lo cierto es que Melania ha adoptado un perfil bajo, en comparación con su antecesora inmediata, Michelle Obama. En el primer año de mandato de Trump, solo ha dado unos pocos discursos y se ha limitado a acompañar discretamente a su marido en los actos necesarios.

En los últimos días, la Casa Blanca publicitaba el trabajo de Melania para la decoración navideña de la residencia oficial. En el vídeo podía verse a una sonriente primera dama dando indicaciones a los trabajadores sobre cómo y dónde colocar los adornos.