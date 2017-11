El aeropuerto de Bali continúa cerrado por tercer día consecutivo debido a una erupción volcánica

29/11/2017 - 16:17

Las autoridades de Indonesia han informado este miércoles de que el aeropuerto de Bali continúa cerrado por tercer día consecutivo debido a la nube de cenizas provocada por la erupción del volcán Agung.

YAKARTA, 29 (Reuters/EP)

La agencia estatal de seguridad aérea del país, que sigue analizando el peligro que suponen las cenizas para el tráfico aéreo, ha señalado este martes que "los canales de aviación están cubiertos de ceniza volcánica".

El Ministerio de Transporte ha indicado que el cierre del Aeropuerto Internacional Denpasar-Ngurah Rai se mantendrá al menos hasta las 7 de la mañana (hora local) del jueves, 30 de noviembre. La decisión afecta ya a 443 vuelos, tanto nacionales como internacionales.

El domingo, las autoridades elevaron el sábado a 'rojo' el nivel de alerta a causa de la emisión de una gran columna de ceniza desde el monte Agung, que provocó a su vez la evacuación de alrededor de 40.000 personas de la zona.

"Pedimos a la gente en la zona de peligro que evacue inmediatamente porque existe el potencial de una erupción mayor", dijo Sutopo, portavoz de la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia (BNPB).

Así, detalló que entre 90.000 y 100.000 personas residen en un radio de hasta diez kilómetros desde el monte Agung, que ha sido declarado como una zona de exclusión por las autoridades.

"No todos los residentes han evacuado. Hay algunos (que no lo han hecho) debido a que sus animales no han sido evacuados. Hay algunos que piensan que están a salvo", subrayó, agregando que las autoridades intentan persuadirles para que lo hagan y adelantando que podrían tener que recurrir a la fuerza.

Más de 1.000 personas murieron en la última erupción que se registró en el volcán Agung en 1963. Una superviviente de la anterior erupción ha contado que en esta ocasión las instrucciones de evacuación han llegado mucho antes.