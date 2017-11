Downing Street reprocha a Trump retuitear videos antimusulmanes

AFP 29/11/2017 - 17:29

El presidente estadounidense Donald Trump se equivocó al retuitear tres videos antimusulmanes publicados por una dirigente de la organización de ultraderecha británica Britain First, estimó el miércoles un portavoz de la primera ministra británica Theresa May.

"Los británicos rechazan unánimemente la retórica sesgada de la extrema derecha, que es la antítesis de los valores que este país representa: decencia, tolerancia y respeto. Es un error que el presidente haya hecho esto", dijo el vocero.

Los videos muestran a unos supuestos musulmanes en actitudes agresivas, bajo títulos como "musulmán destruye estatua de la Virgen María", o "inmigrante musulmán golpea a chico holandés con muletas", y fueron publicados por Jayda Fransen, la segunda de Britain First.

Trump se limitó a retuitearlos sin comentarios propios.

Los retuits no ayudarán al gobierno de Theresa May a concretar la visita de Estado al Reino Unido que había ofrecido a Trump y para la que todavía no hay fecha, en un momento en que Londres busca tejer alianzas alternativas ante su salida de la Unión Europea.

