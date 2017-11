Bielsa no acude a reunión con Lille para tratar su posible despido (abogado)

AFP 29/11/2017 - 19:08

El entrenador argentino Marcelo Bielsa no se presentó este miércoles a su "entrevista previa a un eventual despido" con el Lille, y será escuchado el 12 de diciembre por la Comisión Jurídica de la liga francesa (LFP), indicó a la AFP el abogado del técnico, Carlo Brusa.

"No habrá ninguna entrevista previa. No tuvo lugar porque no había razón para desplazarse. La potestad que prevalece en este caso es de la Comisión jurídica de la LFP, conforme a la carta del fútbol profesional. Tenemos una audiencia fijada el 12 de diciembre", afirmó Brusa.

"Estaremos presentes y muy presentes para hacer valer los derechos del señor Bielsa. Pedimos que se efectúe la rescisión del contrato de mi cliente bajo responsabilidad exclusiva del Lille", precisó el abogado.

El consejero legal del técnico argentino abrió la puerta sin embargo a un posible acuerdo entre las dos partes antes de la audiencia del 12 de diciembre.

El martes, el Lille, que había "suspendido momentáneamente" al 'Loco' se sus funciones el 22 de noviembre, anunció que lo "convocó a una entrevista previa a un eventual despido".

Un día antes, Bielsa había acudido con su contrato a la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) "para hacer constatar especialmente la rescisión de su contrato de entrenador (...) responsabilidad exclusiva de la sociedad Losc (Lille)"

Enfrentándose a la entidad que lo contrató hasta 2019, 'El Loco' demuestra una vez más que es un quebradero de cabeza para las directivas de los clubes.

El Lille pretende despedir al argentino por falta grave para así no tener que abonarle una importante cantidad de dinero en concepto de indemnización, estimada en cerca de 15 millones de euros.

El Lille, que tenía por objetivo el quinto puesto al inicio de temporada, ocupa el puesto 19 una vez transcurridas 14 fechas.

La nueva dirección del Lille, llegada al club a principios de año, y que invirtió cerca de 70 millones de euros en fichajes el pasado verano (boreal), nombró el jueves a una célula de cinco personas para conformar el nuevo cuerpo técnico provisional del primer equipo.

Sin embargo, eso no evitó una nueva derrota del Lille en la Ligue 1, 3-0 ante el Montpellier.

nb/iga/dr