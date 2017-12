La estrella de NBC Matt Lauer dice estar "avergonzado" por acoso sexual

AFP 30/11/2017 - 16:54

El periodista estrella de la cadena de televisión estadounidense NBC, Matt Lauer, despedido por "conducta sexual inapropiada", dijo el jueves estar "arrepentido y avergonzado" tras ser acusado por varias mujeres de haberlas acosado sexualmente.

La caída del presentador, muy popular en Estados Unidos, es la última gran réplica del terremoto Weinstein, que hizo surgir acusaciones de acoso sexual, abuso sexual y violación contra decenas de personalidades.

Como lo hicieron muchas celebridades despedidas por este tipo de hechos, Matt Lauer, de 59 años, pidió perdón en un comunicado.

"No hay palabras para expresar mi tristeza y mi arrepentimiento por el dolor que he causado por mis palabras y acciones", dijo. "A la gente que he lastimado: lo siento sinceramente. Soy consciente de la magnitud del daño y la decepción que dejo en casa y en la NBC".

La queja de una empleada de NBC el lunes por "conducta sexual inapropiada" fue lo que llevó a los directivos de la cadena a despedir de manera fulminante al periodista, luego de una investigación interna.

En las horas siguientes varias otras mujeres sostuvieron, bajo anonimato, que el presentador también las había acosado sexualmente.

"Algunas cosas que se dicen de mí no son ciertas o son inexactas, pero hay suficiente de verdad en estas historias como para hacerme sentir arrepentido y avergonzado", escribió Matt Lauer, quien presentaba el programa matutino de NBC "The Today Show" desde 1997.

De acuerdo con Variety, una vez le habría ofrecido un juguete sexual a una de sus colegas en NBC con una nota diciéndole cómo quería usarlo con ella.

En otra ocasión, se habría bajado los pantalones mientras estaba a solas con otra empleada del canal en su oficina, y la habría regañado después de que ella se negara a tener relaciones sexuales.

sha/vog/ll/fj