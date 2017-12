May insiste en que Trump se equivocó al compartir vídeos de la ultraderecha británica

30/11/2017 - 17:21

La primera ministra británica, Theresa May, ha afeado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que haya retuiteado vídeos islamófobos del grupo ultraderechista Reino Unido Primero, aunque por el momento su Gobierno mantiene la invitación al mandatario norteamericano para que realice una visita de Estado.

LONDRES, 30 (EUROPA PRESS)

"El hecho de que trabajemos juntos no significa que tengamos miedo de hablar cuando creemos que Estados Unidos se equivoca y de ser muy claros con ellos", ha afirmado May en una comparecencia ante los medios en Amán, al término de su gira por Oriente Próximo. "Soy muy clara diciendo que retuitear a Reino Unido Primero fue un error", ha añadido.

Trump retuiteó el miércoles tres mensajes publicados por una dirigente de Reino Unido Primero, Jayda Fransen, para que de esta forma también pudiesen verlos sus 43,6 millones de seguidores en la red social. Los vídeos, no verificados, llevaban por título: "Migrante musulmán golpea a un joven holandés con muletas", "musulmán destruye una estatua de la Virgen María" y "grupo musulmán empuja a un adolescente en un tejado y le golpea hasta matarle".

A Trump no le gustaron las críticas vertidas ya el miércoles por el Gobierno británico y publicó de hecho un mensaje en Twitter dirigido a May. "No te centres en mí, céntrate en el terrorismo islamista radical destructivo que está teniendo lugar en Reino Unido. Aquí estamos bien", aseveró.

Una fuente del Gobierno británico citada por la agencia Reuters ha confirmado que el embajador de Reino Unido en Estados Unidos ha hablado con funcionarios de la Casa Blanca del controvertido tema, que también ha sido objeto de debate en la Cámara de los Comunes.

La ministra del Interior, Amber Rudd, ha dicho que confía en que las críticas de May "tengan algún impacto" en Trump, aunque ha descartado una posible cancelación de la visita del presidente norteamericano, toda vez que ya "ha sido ofrecida y aceptada". Aún queda por decidir "las fechas y el calendario preciso" de esta cita, también envuelta en polémica, según la cadena BBC.