La tenista Roberta Vinci se retirará tras el torneo de Roma de 2018

AFP 30/11/2017 - 19:20

La tenista italiana Roberta Vinci, finalista del Abierto de Estados Unidos en 2015 y exnúmero 1 de los dobles femeninos, se retirará al término del torneo de Roma, delante de sus compatriotas, en mayo de 2018, anunció la jugadora este jueves a la prensa.

"He decidido continuar, pero no un año entero", afirmó Vinci, que cumplirá 35 años en febrero, al diario La Gazzetta dello Sport. "Terminaré (mi carrera) en el Foro Itálico (lugar en el que se juega el torneo de Roma) y diré adiós al tenis en la mitad de la temporada. He pensado sobre ello desde hace tiempo", añadió Vinci.

La italiana, que ocupa hoy el puesto 117º del ránking WTA, llegó en su día hasta el séptimo puesto del mundo en categoría individual, ganando diez títulos en el circuito.

Fue en dobles donde cosechó sus mayores éxitos, ocupando el número 1 mundial de octubre de 2012 a febrero de 2014 y también de julio de 2014 a abril de 2015, con 25 títulos en el circuito, cinco de ellos del Grand Slam (Roland Garros y Abierto de Estados Unidos en 2012, Abierto de Australia en 2013, Abierto de Australia y Wimbledon en 2014), asociada a su compatriota Sara Errani.

