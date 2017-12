La Eurocámara aprueba 100 millones para tareas humanitarias de fuerzas militares locales y equipos no letales

30/11/2017 - 19:26

El pleno de la Eurocámara ha aprobado --por 473 votos a favor, 163 en contra y 7 abstenciones-- una partida de 100 millones del presupuesto comunitario para financiar acciones humanitarias y acciones de desarrollo por parte de fuerzas militares locales de terceros países entre 2018 y 2020.

BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)

La asistencia de la UE en ningún caso podrá utilizarse para financiar el suministro de armas, munición ni equipos letales ni costear el entrenamiento en combate, como tampoco podrá contribuir a financiar el gasto militar corriente de terceros países.

Según las normas acordadas, la asistencia europea en casos excepcionales podrá contribuir a reforzar las capacidades de las fuerzas militares de terceros países para llevar a cabo tareas humanitarias y de desarrollo vinculadas a la seguridad como la reconstrucción o la rehabilitación de infraestructura civil, la limpieza de minas y artefactos explosivos o tareas de protección civil.

También se podrá financiar el suministro de equipos e infraestructuras para las fuerzas militares de terceros países como equipos informáticos y de comunicación, transporte, infraestructuras de agua y sanitarias, así como para entrenamiento, instrucción y asesoramiento y apoyo a la reforma del sector de seguridad.

El objetivo de la revisión de las normas del instrumento es reforzar el vínculo entre la seguridad y el desarrollo de terceros países y reconocer que en algunos casos el apoyo a las fuerzas militares de terceros países es la única manera de restablecer la seguridad y restituir la administración y los servicios básicos a la población.

También contribuiría a atajar el problema al que se enfrenta la Unión Europea en muchos casos de entrenar a las fuerzas locales que luego no tiene equipos para realizar sus tareas.

La Eurocámara eso sí deberá ser informada debidamente sobre la aplicación de las normas y ha instado a la Comisión a evaluar el impacto y la eficacia de la ayuda europea de aquí a junio de 2020.

El responsable de la Eurocámara de la negociación de la normativa, el eurodiputado popular francés, Arnaud Danjean, ha recordado que la UE cuenta con misiones para entrenar a las fuerzas armadas de países en desarrollo pero no dispone de "herramientas legales y financieras para dar equipos no letales que permitirían a las fuerzas armadas apoyar actividades de desarrollo en países como Malí, Somalia, Níger o República Centroafricana". "Este instrumento no está diseñado para comprar o suministrar armas sino construir hospitales o desarrollar sistemas de comunicación", ha recordado.

Los Veintiocho y la Eurocámara llegaron el pasado mes a un acuerdo para permitir que el Instrumento para la Paz y la Estabilidad de la UE pueda utilizarse para entrenar y equipar a fuerzas militares de terceros países en circunstancias excepcionales.

El Instrumento para la Paz y la Estabilidad de la UE, creado en 2014, es el principal fondo de la UE para paliar crisis y financiar proyectos para afianzar la paz y la estabilidad y está dotado actualmente de 2.300 millones de euros. La partida de 100 millones saldrán en su mayoría de la reasignación de fondos existentes de la rúbrica para Relaciones Exteriores del presupuesto comunitario.

La UE ya cuenta con varios instrumentos para apoyar a las fuerzas de seguridad civiles como la Policía de países terceros para contribuir a financiar materiales como vehículos y radios pero el apoyo a las fuerzas militares siempre ha estado excluida de la financiación comunitaria.