UNICEF pide a los líderes mundiales que pacten compromisos para proteger a niños migrantes y refugiados

30/11/2017 - 20:17

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha instado a los líderes mundiales a pactar compromisos para garantizar la protección y el bienestar de los niños migrantes y refugiados, en vísperas de que arranque el 4 de diciembre una reunión en Puerto Vallarta (México) sobre temas migratorios.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El director de programas de la agencia, Ted Chaiban, ha subrayado que los dirigentes que se citarán en la localidad mexicana "pueden trabajar juntos para lograr que la migración sea segura para los niños" y ha subrayado que es posible, "incluso en países con recursos limitados", adoptar medidas "que apoyen de manera efectiva a los niños refugiados y migrantes cuando aún se encuentran en sus países de origen, cuando cruzan las fronteras y cuando llegan a sus destinos".

Se estima que unos 50 millones de niños están en tránsito en todo el mundo, de los cuales 28 millones han tenido que abandonar sus hogares debido a un conflicto armado. Los niños representan en torno al 28 por ciento de las víctimas de la trata a nivel global, si bien en el caso del África Subsahariana y Centroamérica la proporción se dispara hasta el 64 y el 62 por ciento, respectivamente.

UNICEF ha presentado el informe 'Más allá de las fronteras: Cómo lograr que los pactos mundiales sobre migración y refugiados protejan a los niños desarraigados', en el que recoge prácticas y ejemplos para salvaguardar a un colectivo que es especialmente vulnerable a la xenofobia, el abuso, la explotación sexual y la falta de acceso a los servicios sociales.

Así, entre los casos de éxito figuran la aplicación de normas mínimas de protección para los refugiados en Alemania, la puesta en marcha de sistemas de protección infantil transfronterizos en África Occidental y la búsqueda de alternativas a la detención de los niños migrantes en Zambia, según un comunicado de UNICEF.

La organización también plantea un programa de seis puntos sobre menores migrantes que insta, en primer lugar, a "proteger contra la explotación y la violencia a los niños refugiados y migrantes, en particular a los no acompañados".Unos 200.000 niños no acompañados solicitaron asilo en alrededor de 80 países en 2015-2016.

La organización también aboga por terminar con las detenciones de niños migrantes o solicitantes de asilo, mediante "alternativas adecuadas". En este sentido, recuerda que en el periodo 2015-2016 alrededor de 100.000 niños no acompañados fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos con México.

El informe defiende, por otra parte, la necesidad de "mantener a las familias unidas" y promover medidas para luchar contra la xenofobia, la discriminación y la marginación, al tiempo que reclama que estos niños tengan posibilidad de acceder a servicios de educación y sanidad.

UNICEF exige en otro de sus puntos "que se actúe sobre las causas subyacentes de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes".