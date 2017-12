La Fiscalía de Turquía investiga a la familia de Erdogan por evasión de impuestos

30/11/2017 - 21:10

La Oficina del Fiscal General de Ankara ha iniciado una investigación contra la familia del presidente, Recep Tayyip Erdogan, por la supuesta evasión de impuestos que habría realizado a través de cuentas en paraísos fiscales, según ha informado este jueves el periódico local 'Hurriyet'.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la formación opositora Partido Republicano del Pueblo (CHP), Kemal Kilicdaroglu, acusó a los familiares de Erdogan a principios de esta semana de transferir 14 millones de dólares (unos 11,7 millones de euros) a un paraíso fiscal en la isla de Mann, situada en el mar de Irlanda.

Kilicdaroglu ha asegurado que existen documentos que prueban la realización de estas transacciones, aunque Erdogan ha sostenido que las acusaciones son falsas y ha afirmado que Kilicdaroglu "pagará el precio" por mantener lo contrario. "Tengo otros documentos. En los próximos días, este asunto será el tema de discusión", ha declarado Kiliçdaroglu.

El líder opositor ha denunciado que esta situación "no es ética ni moral", al tiempo que ha afirmado que las transacciones se realizaron a la empresa 'offshore' Bellway LTD. Un responsable de Bellway LTD también ha declarado que esos documentos son falsos y ha exigido al CHP que se los entregue. "El dinero no se envió allí", ha dicho el representante de la empresa británica.

Por su parte, la Fiscalía ha instado a Kiliçdaroglu a revelar la documentación que posee, una petición a la que ha respondido el vicepresidente del CHP, Ozgur Ozel, garantizando que su formación cumplirá con los requerimientos de la Justicia.

Kiliçdaroglu ha acusado a cinco miembros de la familia de Erdogan, entre los que se encuentran su hijo, su hermano y su cuñado. Erdogan ha admitido que su familia ha recibido dinero, pero ha explicado que proviene de la venta de empresas de las que era propietario.

"Si hay dinero recibido, (la situación) es mucho más grave. Significaría que ha habido lavado de dinero o evasión de impuestos. Esto empeoraría. Si ha habido lavado de dinero sería un asunto del Derecho Internacional", ha agregado Kiliçdaroglu.

El CHP también ha presentado una moción parlamentaria solicitando una investigación. Sin embargo, la Asamblea, que está controlada por el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan, la ha rechazado.

Erdogan ha dominado el escenario político de Turquía durante casi 15 años y sigue siendo, con diferencia, el líder más popular del país. La oposición le acusa de adoptar una conducta cada vez más autoritaria, especialmente desde el fallido golpe de Estado de julio de 2016. No obstante, el CHP lucha por conseguir el apoyo suficiente para enfrentar a Erdogan.