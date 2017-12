Cristiano "merece" un quinto Balón de Oro, según Zidane

AFP 1/12/2017 - 14:07

Cristiano Ronaldo es un jugador especial que "merece" ganar el próximo jueves un quinto Balón de Oro tras haber hecho una temporada "extraordinaria" en 2016-2017, consideró este viernes el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, a una semana de la concesión del premio.

"Creo que va ganar su quinto Balón de Oro porque su temporada pasada fue simplemente increíble, extraordinaria y lo merece", dijo Zidane en una rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Athletic de Bilbao.

"No me sorprende lo que hace, lo que quiere intentar hacer, porque siempre tiene la ambición para ganar un sexto, un séptimo", añadió, rechazando, no obstante, considerar que el delantero portugués sea "sobrehumano".

"No, porque es humano, pero es diferente de los otros. Es lo que lo caracteriza. Es un jugador fuera de lo normal", dijo Zidane, que también ganó un Balón de Oro en 1998.

Cuatro veces ganador de ese trofeo al mejor jugador del mundo (2008, 2013, 2014, 2016), Cristiano parece el mejor posicionado para conservar su corona de la edición 2017.

A sus 32 años, el portugués vivió una primavera memorable al ganar el doblete Liga-'Champions' con el Real Madrid, siendo además el mejor goleador del torneo continental con 12 goles.

Si gana su quinto Balón de Oro el próximo jueves, "CR7" igualará el palmarés de su gran rival barcelonista Leo Messi, también ganador en cinco ocasiones de este trofeo (de 2009 a 2012, y en 2015).

jed/gr/pm