Gattuso, el 'pitbull' se ha convertido en 'Míster'

AFP 1/12/2017 - 16:03

Sobre el terreno, su voluntad y su rabia le permitieron construir una gran carrera a pesar de sus modestas cualidades. Desde este domingo Gennaro Gattuso dirigirá al Milan e intentará transmitir a sus jugadores este ardor, necesario para hacer reflotar al legendario club.

¿Qué se sabe de Gattuso como entrenador? No gran cosa. Una trayectoria sin mucho brillo, que va desde el Sion al equipo de promesas del Milan, pasando por el OFI Creta, el Palermo o el Pisa.

La tentación de verlo en el banquillo tal y como era en el campo es grande: gritando, sudando, enrabietado y guerrillero, contagiando a los suyos de su desbordante carácter ganador. Pero Gattuso no está completamente de acuerdo.

"Encuentro reductor escuchar siempre hablar del 'Rino' Gattuso jugador. He pasado por Coverciano (federación italiana) y no me han dado el diploma como regalo. Un partido no se prepara únicamente con la 'grinta' (rabia), el corazón y la agresividad. También hacen falta conocimientos", señaló esta semana en su rueda de prensa de presentación.

"Pero es verdad, si juego un partidito con mi hijo, quiero ganar", añadió como guiño a su leyenda.

Está claro que para el Milan, solo séptimo a 11 puntos ya de la zona de clasificación para la Liga de Campeones, las virtudes guerrilleras no serán suficientes, aunque tampoco le vendrán mal.

Los Rossoneri necesitan encadenar buenos resultados y Gattuso, que siempre ha debutado con victoria en sus equipos -salvo en el filial del Milan-, tiene una buena oportunidad el domingo ante el Benevento, colista y que ha perdido sus 14 partidos, récord histórico en las grandes ligas europeas.

"No miro la clasificación, avanzo día a día. El partido contra el Benevento debe ser como una final del Mundial", añadió.

- 'Paraíso' -

Campeón del mundo en 2006, Gattuso sabe que el Milan al que llega no tiene nada que ver con los proyectos ganadores en los que participó en su larga carrera como jugador (1999-2012), a pesar de los 200 millones de euros invertidos en el pasado mercado de fichaje por los nuevos propietarios chinos del club.

Musacchio no es Nesta, Biglia está lejos de parecerse a Kaká y Kalinic ni se aproxima a Shevchenko. Pero poco le importa a Gattuso: "Siento la misma emoción que cuando era jugador, vengo a Milanello -sede del club- y es como si estuviera en el paraíso".

Pero las dudas sobre su futuro en el banquillo rossonero afloraron inmediatamente, desde que fuera elegido para sustituir a Vincenzo Montella.

Otras leyendas del club, como Clarence Seedorf o Filippo Inzaghi, ya intentaron reflotar al equipo lombardo, cuyo último Scudetto data de 2011, pero no lo consiguieron.

"Gattuso no ha sido elegido para rellenar o porque no había la posibilidad económica de fichar a otro. Es la buena elección en este momento", señaló Marco Fassone, administrador delegado del club.

"No me siento un interino", confirmó Gattuso. Pero continuar su larga y bella carrera con el Milan dependerá de los resultados. La única garantía es que 'Rino' lo dará todo.

