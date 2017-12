Tillerson tilda de "risibles" los rumores sobre su cese al frente del Departamento de Estado

1/12/2017 - 16:51

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, ha tachado este viernes de "risibles" las informaciones publicadas ayer por el 'The New York Times' en las que se apuntaba su próximo cese como máximo representante diplomático, en particular por desavenencias con el presidente, Donald Trump.

TRÍPOLI, 1 (Reuters/EP)

"Es risible... risible", ha declarado Tillerson durante un encuentro con el primer ministro del Gobierno libio apoyado por Naciones Unidas, Fayed Seraj, en Trípoli.

Según el 'NYTimes', la estrategia de salida de Tillerson ha sido desarrollada por el jefe de Gabinete, John F. Kelly, y forma parte de una renovación más general del equipo de seguridad nacional. Kelly ya ha discutido el plan con otras autoridades del Gobierno, aunque 'The New York Times' no ha podido precisar si Trump ha dado el visto bueno definitivo.

El presidente, no obstante, sería proclive a apartar a Tillerson, con quien se habría enfrentado en varias ocasiones durante estos últimos meses. El jefe de la diplomacia, que llegó al Gobierno procedente de la petrolera Exxon Mobile, ha salido al paso en varias ocasiones de los rumores que le situaban fuera de la Administración.

En esta ocasión, las fuentes han confirmado un plan que contempla no sólo el cese inminente de Tillerson, sino que también propone a Pompeo como su sustituto. Al frente de la CIA se quedaría el senador republicano Tom Cotton, considerado un aliado clave de Trump para temas de seguridad nacional.

Los periodistas han preguntado por el tema a Trump aprovechando un breve posado ante los medios junto al príncipe heredero de Bahréin, al que ha recibido en la Casa Blanca. A las preguntas de si Tillerson será despedido, ha contestado: "Está aquí, Rex está aquí".