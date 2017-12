"Lo único que no quería era que nos cayera España", dice el seleccionador ruso

El seleccionador ruso Stanislav Cherchesov se mostró moderadamente satisfecho con el resultado del sorteo del Mundial 2018, celebrado este viernes en Moscú, porque su único deseo era evitar a España.

Rusia, como anfitriona, está en el grupo A, junto a Uruguay, Egipto y Arabia Saudí, contra la que abrirá el torneo el 14 de junio en el Estadio Luzhniki de Moscú.

"No puedo decir si estoy contento o no. (Mohamed) Salah, (Edinson) Cavani o (Luis) Suárez son grandes nombres, pero solo el juego puede mostrar la calidad de los equipos. No estoy familiarizado con ninguno de los equipos del grupo", reconoció Cherchesov.

"Pero me gusta que nuestro equipo se enfrente a los oponentes de manera escalonada", subrayó sobre el hecho de debutar contra Arabia Saudí, jugar luego frente a Egipto y finalizar ante Uruguay, el 25 de junio en Samara.

"Nos enfrentaremos a un equipo del cuarto bombo en el partido inaugural, luego del tercero y finalmente del segundo. Es una pequeña ventaja para nosotros", detalló.

"Lo único que no quería es que nos cayera España", reconoció el antiguo portero.

También habló del sorteo el viceprimer ministro ruso encargado del Deporte Vitali Mutko: "El grupo es igualado y todo el mundo tiene opciones. Uruguay es un equipo serio del más alto nivel. Egipto es un equipo muy sólido y conocemos poco de Arabia Saudí, pero nos prepararemos".

"No tenemos un equipo malo, pero debemos acelerar según se acerca el torneo, todo depende de nosotros", añadió en declaraciones recogidas por la agencia R-Sport.

