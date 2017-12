Orbán asegura que usará "todas las herramientas del Estado" contra la influencia de George Soros

1/12/2017 - 18:58

Enlaces relacionados Macri pide en Nueva York luchar contra el terrorismo con nuevas herramientas (6/11)

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha asegurado que está dispuesto a emplear "todas las herramientas del Estado", incluidos los servicios secretos, para contrarrestar la influencia del magnate estadounidense George Soros en Hungría.

BUDAPEST, 1 (Reuters/EP)

"Queremos un futuro diferentes y era mi deber emplear todas las posibles herramientas del Estado, incluida la Inteligencia, los servicios secretos y el debate legal y público", ha afirmado Orbán, en una entrevista concedida a la radio pública húngara.

El primer ministro ha contado que pidió "un informe de Inteligencia sobre la composición, el funcionamiento y la influencia de la maquinaria Soros en Hungría y Europa", para analizar a las organizaciones no gubernamentales y otros grupos financiados por el magnate.

Soros ha descrito a Orbán como un autócrata peligroso que ha conseguido un Hungría más opresiva de lo que era durante la ocupación soviética en la Guerra Fría. Además, ha considerado que el Gobierno de Orbán "explota y oprime a las personas que están en la oposición en Hungría". A este respecto, el primer ministro ha acusado a Soros en repetidas ocasiones de interferir en la política húngara a través de su apoyo a los grupos opositores.

Orbán se presentará a la reelección con su partido Fidesz en abril de 2018 y las encuestas lo sitúan como favorito. En la entrevista, ha apuntado a que Soros incidirá en materia de inmigración, que el primer ministro considera como una amenaza de primer orden para el continente, mientras que Soros defiende una política algo más permisiva que deje paso a la inmigración controlada y ayudas sociales a las personas qe llegan al continente.

"La red Soros apoyará publicaciones, hará propaganda, fortalecerá grupos civiles y pagará a cientos y miles de personas. En el momento de las elecciones, establecerán 'centros civiles' de campaña, lo que significará que la red Soros ha entrado en la campaña electoral húngara", ha aseverado Orbán.

Orbán y Soros fueron aliados en el desmantelamiento del comunismo durante la década de 1980. "Tenemos diferencias que no podemos superar porque Orbán nos considera enemigos. No tengo rencor personal, pero sí una diferencia de principios; me opongo a su sistema. Creo que el sistema actual es más opresivo de lo que fue durante la ocupación rusa", ha declarado Soros tras la entrevista del primer ministro.