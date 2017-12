Nasralla denuncia que el Gobierno prepara "un estado de excepción" y que el presidente se ha ido de Honduras

1/12/2017 - 23:41

Asegura que "se está fraguando un fraude" y que él ha ganado las elecciones presidenciales

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El candidato presidencial de la Alianza de Oposición de Honduras, Salvador Nasralla, ha denunciado este viernes que el presidente del país y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, ha abandonado territorio hondureño y que el Gobierno está preparando un "estado de excepción" para imponer un "toque de queda" que impida que los ciudadanos se manifiesten en contra de los resultados de las presidenciales.

"Quiero informarles de algo que me han dicho que está planeando el Gobierno de la república. Primero: el presidente Hernández me han dicho que salió del país, presumiblemente rumbo a los Estados Unidos", ha asegurado Nasralla, en un mensaje de vídeo publicado en su página de la red social Facebook.

Nasralla ha señalado que en Honduras "se está fraguando un fraude" electoral en su contra y ha proclamado su victoria en los comicios presidenciales del 26 de noviembre. "Con el 70 por ciento de los votos, yo saqué 117.000 votos de ventaja sobre Juan Orlando Hernández. Aritméticamente es imposible que una tendencia así, con un 30 por ciento de los votos por escrutar, sea cambiada", ha explicado.

El candidato opositor ha asegurado que su "servicio de Inteligencia" le ha comunicado que "el Gobierno pretende en las próximas horas, para evitar las manifestaciones de las personas, dictar un estado de excepción con toque de queda para que el Tribunal Electoral saque el dato de presidente a favor del señor Hernández sin que la gente pueda reclamar".

"Ojalá que no se produzca el estado de excepción, mucho menos el toque de queda y mucho menos que el tribunal, que es el culpable de todo esto que estamos viviendo, no se vaya a atrever a dar un veredicto sobre la situación actual y sobre quién ganó porque ya hay un acuerdo con la OEA y la Unión Europea para que las 5.174 actas que no se transmitieron por Internet sean revisadas una por una en presencia del Partido Nacional, del Tribunal Electoral, que es casi lo mismo, la Alianza de Oposición contra la Dictadura y, ojalá, del Partido Liberal", ha explicado el candidato de la Alianza de Oposición.

Nasralla ha asegurado que el sistema electoral hondureño está "totalmente contaminado" después de "los movimientos" que hicieron durante los últimos cinco días los miembros del Tribunal Electoral Supremo.

"La crisis actual tiene nombres y apellidos: Juan Orlando Hernández, presidente de la república que se quiere quedar contra la voluntad del 80 por ciento de la gente; David Matamoros, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y el magistrado que le sigue el juego Saúl Escobar Esperamos por el bien de nuestra nación que este desastre no continúe" ha concluido.

Nasralla ha realizado estas declaraciones cuando el Tribunal Supremo Electoral está trabajando para contabilizar las actas que corresponde al 5,69 por ciento del voto todavía no escrutado de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. El último dato del recuento, con el 94,3 por ciento contabilizado, sitúa en cabeza a Juan Orlando Hernández, con una ventaja de más 46.000 votos.