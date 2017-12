El nadador italiano Filippo Magnini anuncia su retirada

AFP 2/12/2017 - 15:49

El nadador italiano Filippo Magnini, de 35 años y dos veces campeón mundial de los 100 metros en estilo libre, anunció este sábado el final de su carrera, tras quedar tercero en una competición en Riccione, en la costa adriática.

"Quería pedir disculpas a mi club, a la Federación (Italiana de natación), ya que esto no era lo previsto", declaró Filippo, capitán del equipo nacional, cuando tomó por sorpresa el micrófono para trasladar un mensaje al público.

"Hay que tomar ciertas decisiones y yo estoy pensando en ello desde hace varios días. Es difícil. Quiero dar las gracias a todo el mundo (...) y a mis compañeros de entrenamiento, ya que si he continuado nadando hasta los 35 años es porque hay muchos jóvenes de 17 y 18 años que me pedían que no parara", añadió.

"Pero quiero deciros una cosa: en esta fase de mi vida no me siento habitualmente feliz y quiero dejar de nadar en un momento en el que todavía estoy contento conmigo mismo. Quiero decir hoy adiós al mundo de la natación", concluyó.

El nadador italiano ganó en total 54 medallas en su carrera, entre ellas los oros de 100 metros en los Mundiales de 2005 y 2007, y un bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas-2004 como parte del relevo italiano 4x200 metros.

En Italia es también conocido por haber sido durante años pareja de la campeona olímpica de 2008 Federica Pellegrini, que es una estrella en su país.

