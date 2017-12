"No siempre es posible ganar", se resigna Valverde

AFP 2/12/2017 - 16:04

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se resignó con el empate 2-2 en casa ante el Celta de Vigo, este sábado en la 15ª jornada de la Liga española, subrayando que "no siempre es posible ganar".

"Somos el Barça y siempre queremos ganar, pero hay veces que no es posible sumar de tres en tres. No siempre es posible ganar. Hicimos un buen partido en Valencia (empate 1-1 el pasado fin de semana) y empatamos hoy cuando teníamos más ocasiones para haber ganado. Pero esto no se decide en un día, sino en una temporada larga", comentó Valverde después del partido.

"Ha sido un partido muy disputado, en el que ellos comenzaron bien y nos costó entrar. Encajamos un gol y luego sí que entramos en el partido, dominando. Remontamos y luego ya vino la jugada desgraciada, con el (segundo) gol del Celta y la lesión de Umtiti", resumió.

Valverde lamentó especialmente esa lesión de Umtiti, sustituido con dolor en la parte posterior del muslo de la pierna derecha, lo que podría tenerle de baja varias semanas e incluso hacer peligrar su presencia en el Clásico ante el Real Madrid (23 de diciembre).

El entrenador del Barça también destacó el buen trabajo del Celta para conseguir su empate en el Camp Nou.

"El Celta tiene la capacidad de empatar aquí. Ha hecho un buen trabajo colectivo y hemos tenido un poco de mala fortuna en las finalizaciones", estimó.

