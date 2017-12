James Levine, director musical del Met, acusado de abuso sexual

AFP 3/12/2017 - 12:27

James Levine, el afamado director musical de la Metropolitan Opera de Nueva York, es el nuevo personaje de primer plano en ser implicado en el escándalo de denuncias de acoso y agresiones sexuales, acusado de haber abusado de un adolescente en la década de 1980.

La presunta víctima, cuya identidad no ha sido revelada, declaró a la policía del estado de Illinois que los abusos comenzaron en 1985, cuando él tenía 15 años y el director de orquesta 41, y continuaron hasta 1993, según los diarios New York Post y The New York Times.

"Estamos profundamente perturbados por los artículos noticiosos que están siendo publicados en línea sobre James Levine", dijo el sábado el Met, que anunció que abrió una investigación "para determinar si las acusaciones de mal comportamiento sexual en los (años) 1980 son ciertas para que podamos tomar las acciones apropiadas".

Estas acusaciones no pueden ser objeto de procesos judiciales, ya que los delitos contra menores prescriben al cabo de nueve años en Illinois, estado del centro-norte de Estados Unidos.

La investigación se basa en un informe de la policía de Illinois de 2016, dijo el Met. Sin embargo, Levine, ahora de 74 años, ha continuado trabajando allí. De hecho, dirigió una presentación del "Réquiem" de Verdi en el Lincoln Center el sábado.

"En ese momento, el Sr. Levine dijo que las acusaciones eran completamente falsas, y confiamos en las investigaciones exhaustivas de la policía", añadió el Met, refiriéndose al informe del año pasado.

Los abusos comenzaron, según el denunciante, cuando Levine lo llevó en su auto para dejarlo en su casa y detuvo el vehículo en la entrada.

"Comenzó a sostenerme la mano de una manera prolongada e increíblemente sensual", dijo la supuesta víctima al Times, agregando que los abusos aumentaron en el verano siguiente.

Desde que las acusaciones contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein por agresiones sexuales empezaron comienzos de octubre, una avalancha de denuncias ha empañado las carreras de una creciente lista de prominentes hombres, como el ganador del Oscar Kevin Spacey, el comediante C.K. Louis y los presentadores de la televisión estadounidense Matt Lauer y Charlie Rose.

El denunciante, que tiene ahora 48 años y aspira a convertirse en director de orquesta, declaró que los abusos de Levine continuaron hasta 1993 y que lo llevaron al borde del suicidio.

