La Armada argentina se centra en uno de los "contactos metálicos" en la búsqueda del submarino 'ARA San Juan'

3/12/2017 - 14:53

La Armada argentina ha informado de que está investigando un "contacto metálico" de un objeto que podría ser el submarino 'ARA San Juan' y que está localizado a 950 metros de profundidad. Este es uno de los seis indicios detectados la semana pasada y tres de ellos han sido ya descartados.

BUENOS AIRES, 3 (EUROPA PRESS)

"El 'ARA Islas Malvinas' se trasladó durante la madrugada a otro punto, un punto que estaba a 950 metros, que había sido detectado por el 'ARA Cabo de Hornos'", ha explicado este domingo el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, en rueda de prensa.

Se trata de "un contacto metálico" que fue corroborado por el buque 'Skandi Patagonia'. Hoy se intentará determinar si se trata del submarino desaparecido en el Atlántico Sur hace 18 días con 44 tripulantes a bordo.

Se trata de uno de los tres indicios que aún faltan por comprobar luego de que la semana pasada se detectaran seis objetos significativos en el fondo del mar.

Anoche se trabajó en otro contacto ubicado a 700 metros de profundidad y que a pesar de las buenas condiciones climáticas "no se pudo detectar nada" con el minisubmarino ruso 'Pantera Plus', por lo que en otro momento volverán a investigarlo con otros sensores.

El jueves pasado la Armada informó, tras 15 días de búsqueda, que dio por terminada la fase de rescate y que ya no se buscan sobrevivientes. "No ha sido posible localizar el submarino y no habrá salvamento de personas", dijo Balbi, un anuncio que generó angustia y disconformidad entr los familiares de los 44 tripulantes, que en su mayoría, desde que comenzó el operativo para encontrar el submarino, aguardaban en la base naval de Mar del Plata con la esperanza de recibir una buena noticia.

El viernes, Balbi explicó que se había barrido "prácticamente el 100 por cien" del área de búsqueda prevista. Además, señaló que se habían producido seis "contactos" en la zona.

Ayer, la Armada informó que uno de los "contactos", una imagen registrada por el buque oceanográfico argentino 'Víctor Angelescu' a 477 metros de profundidad, no corresponde a la nave perdida. Según pudo determinar el minisubmarino ruso 'Pantera Plus', la señal pertenece a uno de los muchos pesqueros que están hundidos en el mar.

La última comunicación con el ARA San Juan fue durante la mañana del miércoles 15 de noviembre, mientras navegaba en el golfo de San Jorge rumbo a Mar del Plata.