Guardiola lamenta que Pogba no vaya a estar en el derbi de Mánchester

AFP 3/12/2017 - 21:51

"Me hubiera gustado que Paul Pogba jugara contra nosotros": el entrenador del Mánchester City, Josep Guardiola, afirmó este domingo con deportividad que lamenta la baja del jugador francés del Mánchester United para el derbi que jugarán en la próxima jornada de la Premier League.

"(El próximo domingo) Espero que no tengamos lesionados. Me hubiera gustado que Paul jugara contra nosotros. Me gusta enfrentarme a un equipo con sus mejores jugadores, para ver a quién somos capaces de vencer", afirmó el técnico español después de derrotar 2-1 al West Ham, lo que consolida a los Citizens en el liderato, con 8 puntos de ventaja sobre el Mánchester United, segundo.

Guardiola reaccionaba así a la provocación de Pogba en declaraciones a la BBC el sábado: "Espero, aunque sea algo que no se dice, que tengan jugadores muy importantes lesionados".

"Creo que sólo eran palabras. Estoy seguro de que no quiere que nuestros jugadores se lesionen", apuntó 'Pep'.

Pogba estará suspendido en el derbi después de haber sido expulsado el sábado en la victoria 3-1 del United en el campo del Arsenal.

