Acuerdo entre Londres y Bruselas sobre frontera irlandesa (prensa)

AFP 4/12/2017 - 14:37

Londres aceptó que las reglas aduaneras y comerciales de su provincia de Irlanda del Norte se alineen con las de la vecina Irlanda, allanando el camino a un acuerdo final sobre el Brexit, informó la prensa este lunes.

Dublín había pedido garantías por escrito de que, tras el Brexit, no habrá divergencias regulatorias con Irlanda del Norte, que obligarían a instalar puestos y controles en la frontera, perjudicando así a la economía de la zona y devolviendo estampas de los años de plomo del conflicto norirlandés.

Londres, en cambio, no quería que unas zonas del Reino Unido se queden de facto en la UE y otras no.

Pero, en una jornada en la que la primera ministra Theresa May viajó a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, la televisión irlandesa RTE News y el diario británico The Financial Times informaron de que Londres se había plegado a la demanda de Dublín.

"En ausencia de soluciones acordadas, el Reino Unido garantizará que sigue sin haber divergencias en esas reglas del mercado interno y la unión aduanera", afirmaba un borrador de acuerdo citado por RTE.

El futuro de la frontera irlandesa se había convertido en el asunto más espinoso de las negociaciones sobre el Brexit durante las últimas semanas.

Otra versión del documento, citada por el diario británico Financial Times, menciona por su parte una "convergencia normativa" entre Irlanda del Norte y su vecino del sur tras la salida de Reino Unido de la UE, a finales de marzo de 2019. Una fórmula que es más del agrado de Londres.

