Parlamentario opositor venezolano denuncia ataque a tiros

AFP 4/12/2017 - 15:25

El diputado opositor Carlos Paparoni denunció este lunes haber sido atacado a tiros en Caracas cuando conducía su vehículo, hecho del cual -dijo- salió ileso.

Según Paparoni y sus familiares, la noche del domingo un grupo de desconocidos abrió fuego desde un automóvil sin matrícula, en la principal autopista de la capital venezolana. La camioneta del diputado, agregan, se volcó en la huida.

"Anoche me persiguieron, dispararon al carro donde me trasladaba. Huyendo me volteé. Estoy bien, gracias a Dios", escribió Paparoni en Twitter, sin mencionar los móviles del incidente.

"Mi hijo (...) se encuentra consciente y recuperándose, luego del accidente en Caracas provocado por vehículo sin placa", expresó por su parte Alexis Paparoni, padre del legislador.

Ni la Policía ni la Fiscalía se han pronunciado aún sobre el suceso.

Fotografías de la camioneta gris que manejaba Paparoni, con la carrocería abollada por el volcamiento, fueron difundidas por la prensa local.

Venezuela es considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 70,1 por cada 100.000 habitantes en 2016, cuando se registraron 21.000 casos.

Esa media es nueve veces mayor al promedio mundial.

