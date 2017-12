Doblete de uruguayo Leyes y colombiano Fernández, lo mejor de la fecha en Perú

AFP 4/12/2017 - 16:05

Los dobletes del uruguayo Gabriel Leyes, del Alianza Lima, y del colombiano Omar Fernández, de Melgar de Arequipa, fueron los hechos más destacados de la última jornada del torneo Clausura, que sirvió para que Alianza se coronara campeón nacional del fútbol de Perú.

Leyes marcó los dos goles del triunfo 2-0 de su equipo ante Comerciantes Unidos, en el partido jugado el domingo en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

"He recibido un premio al esfuerzo y no bajar los brazos. Esta alegría es para mi familia porque son los que me han apoyado", dijo a la prensa Leyes entre lágrimas tras anotar sus tantos a los 61 y 63 minutos.

El jugador que llegó en agosto al cuadro blanquiazul para ser la solución de gol sufría de una sequía goleadora que fue criticada por la prensa deportiva y los hinchas.

"Las críticas están en todos lados. Si critican a Messi, me voy a ofender yo porque me critiquen. Vine con la mente de salir campeón y aquí está el objetivo", comentó el atacante de 27 años que marcó cuatro goles desde que fichó por Alianza en agosto.

Leyes jugó anteriormente en River Plate y en el Peñarol de su país, donde fue dirigido por el uruguayo Pablo Bengoechea, el DT de Alianza Lima.

Con este resultado, Alianza Lima tras once años se coronó campeón del torneo Clausura 2017, un título que a su vez lo convierte en campeón nacional del fútbol peruano tras conquistar el Apertura a mitad de año.

"Este es mérito de los futbolistas en quienes tuve confianza para lograr este objetivo", manifestó el 'Profesor' Bengoechea que asumió las riendas de Alianza desde fines del 2016.

El flamante campeón clasificó a la Copa Libertadores 2018. Lo acompañarán en esa torneo internacional Real Garcilaso y Melgar, que logró el tercer cupo como campeón del torneo de verano.

Por su parte el colombiano Omar Fernández, del Melgar de Arequipa, convirtió el segundo y tercer gol de la goleada 4-0 de su equipo ante Sport Huancayo en el estadio Mariano Melgar.

Fernández de 28 años, anotó sus goles a los 43 y 68 minutos.

El delantero cafetero fichó en 2014 por Melgar con el que salió campeón en 2015. Antes había militado en el Cruz Azul Hidalgo de la segunda división del fútbol mexicano.

cm/cl