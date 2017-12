Misión de UE advierte a Honduras que proceso electoral no ha terminado

AFP 4/12/2017 - 18:25

La misión de observadores de la Unión Europea (UE) en la elecciones de Honduras advirtió este lunes que el proceso electoral no está terminado y no debe declararse un ganador mientras no se presenten y evacuen los reclamos e impugnaciones.

"El proceso electoral está lejos de estar terminado (..) Por favor no hacer proclamación de vencedores el proceso no está terminado", demandó la coordinadora de la misión, la eurodiputada portuguesa Marisa Matias, en rueda de prensa.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, anunció este lunes el final del conteo de votos de las convulsas elecciones del 26 de noviembre, con la ventaja del presidente Juan Orlando Hernández ante el opositor Salvador Nasralla, aunque sin proclamar oficialmente al ganador.

"Si tomamos en cuenta que ha sido un proceso muy largo, tenemos también que tener flexibilidad en el tiempo que tienen los partidos y candidatos para presentar sus peticiones y sus impugnaciones (...) para garantizar transparencia del proceso", agregó Matias.

Matamoros dio por concluido el conteo aunque el sistema de cómputo del TSE aún no había subido los resultados de las últimas 18 mesas de votación. Con 99,96% de las actas contadas, Hernández aparecía con 42,98% de los votos frente a 41,39% de Nasralla.

Matamoros dijo estar dispuesto a atender reclamos de la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura, de Nasralla, que reclama la revisión de más de 5.000 actas, de 18.000 en total.

Matias comentó que si es necesario reconteo de 5.000 actas y la revisión de los votos de departamentos, "hay que hacerlo (...) con tiempo suficiente" para que los partidos y los candidatos queden satisfechos.

Matías condenó todas las formas de represión contra manifestantes que reclamaron fraude en las elecciones y lamentó que hubiera resultado en muertos y heridos.

Al menos una mujer joven murió en un incidente durante una manifestación elpasado viernes, y el caso está bajo investigación de la fiscalía.

Los cuerpos de dos policías fueron ingresados este lunes a la morgue de la capital y familiares de ellos aseguraron que murieron en incidentes relacionados con las elecciones el departamento occidental de Olancho.

