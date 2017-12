Misiles Patriot de EEUU podrían haber fallado en Arabia Saudita (prensa)

Cuando los rebeldes chiítas lanzaron un misil balístico desde Yemen a Arabia Saudita el mes pasado, funcionarios de Riad dijeron que habían interceptado y destruido el misil entrante.

Pero según un análisis publicado este lunes por The New York Times, un experto en armas y un equipo investigador examinaron evidencias fotográficas y de video y concluyeron que en realidad Arabia Saudita no habría logrado derribar el objetivo con los interceptores del sistema de defensa estadounidense Patriot.

El ataque del 4 de noviembre fue el primero que los rebeldes chiítas lanzaron contra el corazón de la capital saudí, y puso de relieve la creciente amenaza que supone el conflicto que arrasa Yemen.

Cuando el misil voló sobre Riad se lanzaron interceptores Patriot contra él. Inmediatamente después, partes del misil cayeron a tierra y funcionarios saudíes dijeron que eran la evidencia del exitoso derribo.

Pero casi simultáneamente se produjo una gran explosión cerca del aeropuerto de Riad, que era el supuesto blanco del ataque.

The New York Times y los investigadores, en su mayoría del Middlebury Institute of International Studies in Monterrey, California, dijeron que los pedazos del misil que recogieron y expusieron los funcionarios saudíes eran todos de la parte trasera del misil, supuestamente una variante del Scud, lo que plantea la interrogante acerca de si el Patriot funcionó correctamente.

El diario dijo que la evidencia sugiere que o los misiles Patriot erraron su objetivo, o solo impactaron la parte trasera del misil yemení una vez que este se había separado en dos piezas antes de llegar a su destino.

"Los gobiernos mienten sobre la efectividad de estos sistemas. O son mal informados", dijo Jeffrey Lewis, líder investigador al Times.

La efectividad de los sistemas de defensa de misiles está nuevamente en el centro de la discusión luego de que Corea del Norte probara un nuevo misil potencialmente capaz de golpear Estados Unidos.

