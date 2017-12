Rusia y China, preocupados por los planes de Trump y sus posibles consecuencias

6/12/2017 - 13:41

Los gobiernos de Rusia y China se han sumado este miércoles a la preocupación expresada por varios países, principalmente árabes, respecto a las consecuencias que puede tener el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de declarar Jerusalén como capital de Israel.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reconocido que a Moscú le preocupa el riesgo de deterioro de la situación tras el anuncio que se dispone a hacer Trump, precisando que el presidente ruso, Vladimir Putin, conversó sobre el asunto con su homólogo palestino, Mahmud Abbas, este martes.

"La situación no es simple, y en la conversación con Abbas se expresó la preocupación por esa situación y por su posible agudización", ha afirmado Peskov, que no ha querido entrar a hacer más valoraciones sobre una decisión que aún no se ha anunciado, informa la agencia Sputnik.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Geng Shuang, ha señalado que el estatus de Jerusalén es una cuestión complicada y sensible y a China le preocupa que la decisión estadounidense "pueda agudizar el conflicto regional".

"Todas las partes deberían hacer más por la paz y la tranquilidad de la región, comportarse de forma cauta y evitar impactar en las bases para la resolución de la cuestión palestina e iniciar una nueva hostilidad en la región", ha defendido Geng, según Reuters.