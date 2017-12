Tillerson ve "guerra híbrida" de Rusia en Occidente como "obstáculo significativo" para normalizar relación

6/12/2017 - 15:56

Insta al resto de aliados a asumir "más" responsabilidad en la defensa colectiva

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, ha avisado de que las tácticas de "guerra híbrida" de Rusia para "socavar las instituciones en Occidente" constituye "un obstáculo significativo para normalizar" las relaciones entre la OTAN y Rusia y tampoco se podrá normalizarla "mientras Rusia continúa su ocupación ilegal de Ucrania".

"No podemos volver a relaciones normales entre la OTAN y Rusia mientras Rusia continúe su ocupación ilegal de Ucrania y su recurso continuo a la guerra híbrida, que busca socavar las instituciones en Occidente y esto es un obstáculo significativo para normalizar nuestras relaciones también", ha avisado el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa en la OTAN.

Tillerson ha apoyado el diálogo con Rusia "para producir resultados" pero no "sólo por hablar e intentar normalizar esta relación", algo que, ha insistido, no será posible hasta que Rusia revierta sus acciones en Ucrania y sus tácticas de guerra híbrida, que "no solo inaceptables, sino intolerables".

El jefe de la diplomacia estadounidense ha asegurado que "hay un amplio consenso entre todos los miembros de la OTAN de que no hay normalización del diálogo con Rusia (posible) en la actualidad" y ha dejado claro que "la agresión de Rusia en Ucrania sigue constituyendo la principal amenaza a la seguridad europea", que debe ser confrontada con la "unidad trasatlántica continua", al tiempo que ha reiterado el apoyo "firme" de los aliados a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

"No aceptamos los esfuerzos de Rusia para cambiar las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania ni reconocemos la ocupación ilegal de Rusia de Crimea", ha recalcado.

Tillerson ha dejado claro que para Estados Unidos la prioridad en Ucrania es "finalizar la violencia" y aunque ha valorado la propuesta de Rusia de desplegar una fuerza de paz internacional en Ucrania, ha dejado claro que ambas partes mantiene "diferencias significativas" respecto a su "mandato" y "alcance".

El secretario de Estado estadounidense ha vuelto a poner en valor la importancia de la OTAN para "proteger los principios democráticos occidentales" y el "derecho a vivir en libertad" y ha reiterado el compromiso "blindado" de Estados Unidos con la defensa colectiva que recoge el artículo 5 del Tratado de Washington.

Eso sí ha dejado claro que Estados Unidos está "ansioso" de que el resto de aliados "asuman más responsabilidad" en "la disuasión compartida y la carga de la defensa" y ha avisado de que aumentar el gasto en defensa "no es suficiente" y los aliados deben "aumentar las capacidades".

Tillerson ha elogiado que Rumanía se haya sumado al club de países -que forman Estados Unidos, Grecia, Estonia, Reino Unido y Polonia-- que gastan al menos el 2% del PIB a defensa, al que también se sumarán Letonia y Lituania en 2018. "Esperamos que 26 aliados aumenten el presupuesto en defensa este año y cinco aliados más han elaborado planes para lograr el objetivo del 2% de aquí al 2024", ha valorado.

El secretario de Estado ha insistido en que cuanto más contribuya cada aliado "mayor" capacidad de disuasión y defensa habrá "frente a amenazas en las fronteras de Europa", al tiempo que ha recordado que "parar el terrorismo" debe ser una "creciente" prioridad para la OTAN.