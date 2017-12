La OTAN no valora decisión de Putin de presentarse: "No interferimos en las elecciones presidenciales rusas"

6/12/2017 - 17:12

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha evitado valorar la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de presentarse de nuevo a las elecciones en 2018, dejando claro que los aliados no interfieren en las elecciones en Rusia.

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

"No interferimos en las elecciones presidenciales rusas. De modo que no me compete tener ninguna opinión sobre las elecciones presidenciales en Rusia", ha asegurado en rueda de prensa, al ser preguntado por su opinión sobre la decisión de Putin de presentarse de nuevo.

Putin, de 65 años, ha puesto fin a la incógnita sobre si se presentaría a las elecciones del próximo mes de marzo y ha anunciado que sí será de nuevo candidato. "Presentaré mi candidatura para el cargo de presidente de la Federación de Rusia", ha anunciado durante un acto en Nizhni Novgorod.

El mandatario ruso, que asumió el cargo en el año 2000, con un breve lapso entre 2008 y 2012 en que fue primer ministro, se espera que gane cómodamente las elecciones, dado que roza con un amplio apoyo, próximo al 80%, según los sondeos.Stoltenberg ha recordado que se reunió "poco después" de que Putin fuera elegido presidente ruso siendo él primer ministro de Noruega y después ha trabajado con él desde su cargo de secretario general aliado.

Las relaciones entre la OTAN y Rusia se vieron fuertemente deterioradas por la anexión rusa de Crimea en 2014 y su posterior intervención en el este de Ucrania, al que la OTAN respondió rompiendo toda la cooperación práctica con Rusia pero dejaron la puerta abierta al diálogo.

"No podemos volver a relaciones normales entre la OTAN y Rusia mientras Rusia continúe su ocupación ilegal de Ucrania y su recurso continuo a la guerra híbrida, que busca socavar las instituciones en Occidente y esto es un obstáculo significativo para normalizar nuestras relaciones también", ha avisado el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, en rueda de prensa en la OTAN.

Tillerson ha apoyado el diálogo con Rusia "para producir resultados" pero no "sólo por hablar e intentar normalizar esta relación", algo que, ha insistido, no será posible hasta que Rusia revierta sus acciones en Ucrania y sus tácticas de guerra híbrida, que "no solo inaceptables, sino intolerables".

Rusia también ha criticado con fuerza el despliegue posterior de cuatro batallones de la OTAN en los países bálticos y Polonia para disuadir a Moscú y el proceso de ampliación de la Alianza, al que se ha sumado este año Montenegro y aspiran a entrar, entre otros, Georgia y Ucrania, sus exrepúblicas soviéticas.

"El mensaje claro que sale de esta reunión es que la OTAN cree firmemente que nuestro enfoque dual de disuasión, defensa y diálogo es el enfoque adecuado y ha probado ser eficaz", ha remachado Stoltenberg, que también ha dejado claro que los aliados han reafirmado en su reunión que su política de "puerta abierta" constituye "un éxito histórico" y "sigue siendo una contribución clave para la seguridad euroatlántica".

Stoltenberg ha dejado claro que la entrada de nuevos miembros a la OTAN compete de decidir a "los países aspirantes y a los 29 aliados". "Nadie más tiene derecho de veto", ha zanjado. Los aliados volverán a revisar los progresos de los países aspirantes antes de la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN prevista en abril.