Bruselas aprueba el plan de Francia para apoyar con 24 millones a la prensa escrita

6/12/2017 - 19:38

La Comisión Europea ha autorizado este miércoles el plan de 24 millones de euros con el que Francia quiere apoyar a las publicaciones nacionales de información política y general con pocos ingresos publicitarios, según ha informado en un comunicado.

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

Bruselas ha explicado que el objetivo de esta medida es "mantener la diversidad de la oferta de prensa y el pluralismo del debate democrático. París pretende mantener este régimen de ayudas hasta el 21 de diciembre de 2022.

El programa cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros y las ayudas públicas serán concedidas a través de subvenciones directas a los beneficiarios.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que esta medida no perjudicará la competencia en el mercado único puesto que está dirigida al interés común, no altera los términos de intercambio entre Estados miembros y no sobrepasa lo necesario para conseguir el objetivo deseado.