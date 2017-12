El exembajador venezolano ante la ONU alerta de que relacionarlo con una purga anticorrupción sería un error

El ahora exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas Rafael Ramírez, que anunció el martes su dimisión por "deseo" del presidente, Nicolás Maduro, ha advertido al Gobierno venezolano de que relacionarlo con una purga anticorrupción sería uno de sus "peores movimientos políticos".

Ramírez, que aseguró que su dimisión tuvo lugar debido a las críticas que ha lanzado públicamente contra el Gobierno de Maduro, ha aseverado que está esperando a que se de el momento propicio para regresar a Venezuela.

La relación entre el exministro de Petróleo y Maduro --de quien fue una figura clave-- se ha visto gravemente afectada a raíz de las críticas formuladas abiertamente por Ramírez sobre la gestión económica del Gobierno.

"No me he visto envuelto en ningún delito de corrupción. He tenido mucho cuidado y he seguido todos los mecanismos de control a nivel interno", ha aseverado Ramírez, que estuvo una década al frente de la petrolera estatal PDVSA durante el Gobierno del expresidente Hugo Chávez.

Asimismo, el exembajador ha señalado que no ha tenido noticias de la Fiscalía de Venezuela ni de la de Estados Unidos en relación con escándalos de corrupción vinculados a PDVSA y sus subsidiarias.

Ramírez ha insistido en que está preparado para luchar si los fiscales deciden abrir una investigación contra él o sus familiares. "Ese escenario sería insólito. Quien busque a mi familia me encontrará a mí", ha manifestado.

Uno de sus familiares, su primo Diego Salazar, fue detenido la semana pasada por estar presuntamente relacionado con una trama de blanqueo de capitales. El arresto tuvo lugar dos años después de que el Gobierno de Andorra interviniera la Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que sometía a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo.

Ramírez ha criticado las decisiones de Maduro en un momento en el que el país atraviesa una grave crisis económica por la caída del precio del petróleo --su principal fuente de ingresos-- y la falta de una industria nacional potente, que han llevado al desabastecimiento.