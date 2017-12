La Casa Blanca no tiene constancia de que ningún país vaya a seguir los pasos de Trump con Jerusalén

7/12/2017 - 21:20

La Casa Blanca ha admitido este jueves que no tiene constancia de que ningún otro país vaya a seguir los pasos dados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a reconocer Jerusalén oficialmente como capital de Israel.

WASHINGTON, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Presidencia norteamericana, Sarah Sanders, ha asegurado en rueda de prensa que su oficina no ha recibido información de ningún gobierno que esté dispuesto a reconocer Jerusalén "en un plazo corto". "No digo que no haya, digo que no me consta", ha apostillado.

Lo cierto es que, salvo Israel, ningún otro país ha aplaudido públicamente el histórico giro político de Trump, especialmente criticado en el mundo árabe. El presidente estadounidense alegó el miércoles que sólo reconoce "lo obvio" y reiteró su compromiso con la paz entre israelíes y palestinos.