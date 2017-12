El presidente de Perú critica los registros a sedes del principal partido opositor

7/12/2017 - 22:30

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha mostrado este jueves su preocupación por los registros realizados por la Fiscalía en dos sedes del partido opositor Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y ha pedido que "se respeten las reglas del juego".

LIMA, 7 (EUROPA PRESS)

Los registros, ordenados por un juez, se enmarcan en la investigación por lavado de capitales y sobornos vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. La hija del expresidente Keiko Fujimori siempre ha negado que hubiese recibido dinero de dicha empresa.

"Me preocupa leer en las noticias que hay un allanamiento esta mañana en Lima de locales de un partido político que domina el Congreso. Y no lo digo para congraciarme con el Congreso, lo digo porque, si no hay respeto al debido proceso, no seremos respetados internacionalmente", ha declarado Kuczynski.

El mandatario peruano ha considerado "absolutamente fundamental" que todas las instituciones del Estado, incluidas la Fiscalía y el poder judicial, "respeten las reglas del juego", de tal forma que se eviten daños en el "sistema democrático" del país sudamericano, según informa el periódico 'El Comercio'.

En la misma línea, la primera ministra, Mercedes Aráoz, ha subrayado la necesidad de que "se tomen medidas más cautelosas" a la hora de investigar a los partidos políticos. "Hay que respetar que los partidos son una forma de representación, podemos tener ideologías diferentes, pero nos tenemos que respetar y a mí no me parece esa forma", ha dicho, como gesto de apoyo a Fuerza Popular.

El Poder Judicial ha explicado que los agentes se incautaron de documentación durante los registros de las dos oficinas del partido, "precisando que lo dispuesto es en el marco de la investigación por Caso Odebrecht". Sin embargo, para el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, se trata de un "agravio".